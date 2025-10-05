Are 70 de ani, dar arată de 40! Dieta UNICĂ la care a apelat acest chirurg faimos din Japonia: a descoperit elixirul tinereții

Nagumo Yoshinori uimește întreaga lume prin felul în care arată la 70 de ani. Cu un chip și o energie care par să sfideze trecerea timpului, medicul chirurg a devenit un exemplu de longevitate și vitalitate. Secretul său nu ține de tratamente sofisticate sau proceduri estetice, ci de o disciplină alimentară pe care o practică de zeci de ani.

Alimentația are o influență decisivă asupra felului în care îmbătrânim și asupra stării generale de sănătate. Medicul japonez Nagumo Yoshinori, care, la 70 de ani, arată cu mult mai tânăr decât vârsta reală. Medicul își datorează aspectul și energia unui regim alimentar neobișnuit, practicat consecvent de aproape patru decenii.

Ce dietă ține medicul japonez

Nagumo Yoshinori a devenit cunoscut datorită dietei sale extrem de stricte. El consumă doar o singură masă pe zi, de regulă o combinație simplă de orez, legume și supă. Această disciplină alimentară ajută organismul să ardă grăsimile și să activeze procese celulare care încetinesc îmbătrânirea. Rezultatele se văd atât în felul în care arată, cât și în energia pe care o are.

Popularitatea sa a crescut odată cu apariția mai multor cărți dedicate acestui stil de viață. În 2012, volumul „O masă pe zi” s-a vândut în sute de mii de exemplare în țări din Asia precum Japonia și Coreea de Sud. De curând, medicul a lansat o altă lucrare, „Este simplu! Cum să previi cancerul și îmbătrânirea”, unde detaliază beneficiile obiceiurilor sănătoase.

Decizia de a adopta această dietă radicală a fost luată în tinerețe, pe fondul unor probleme serioase de sănătate. La acea vreme, fuma, consuma alcool și nu acorda atenție alimentației. Convins că nu va trăi mult, a ales să își schimbe viața radical, iar noul regim i-a adus echilibru și longevitate.

Medicul Nagumo Yoshinori atrage atenția că metoda sa nu este potrivită pentru toată lumea. Copiii, femeile însărcinate sau persoanele cu boli grave nu ar trebui să încerce o astfel de restricție alimentară.

