Cu cât se vinde 1 kg de cotlet de porc din Danemarca în magazinele din România. Turiștii au crezut că este o eroare

Românii s-au obișnuit deja cu prețurile exagerate și într-o continuă creștere, dar un caz recent a uimit pe toată lumea. La ce preț a putut fi pus un cotlet de porc din Danemarca, pe rafturile din țara noastră? Nu o să îți vină să crezi!

Peste 80% din carnea de porc vândută în magazinele din țara noastră provine din import. Acest produs provine de obicei din țări precum Spania, Germania, Ungaria sau Chile. Totuși, un cotlet de porc adus din Danemarca a uimit clienții.

Cu cât se vinde 1 kg de cotlet de porc

O postare pe pagina de Facebook Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a stârnit un val de reacții. În postare se observă două imagini: una cu produsul, un cotlet de porc, și alta cu prețul acestuia. Aici a apărut detaliul care i-a indignat pe internauți. Un kilogram de cotlet de porc avea prețul de 149.90 lei/kg.

„Cotlet de porc din Danemarca la 150 lei/kg! Porcul a fost crescut, sacrificat, tranșat în Danemarca și ambalat în România! Cum vi se pare prețul?”, este mesajul din postare.

Românii au reacționat imediat și au fost revoltați de suma exagerată. Mai mult, internauții au făcut glume pe situația dată:

„Este carne congelată și pentru Danemarca e expirata și o baga la români că și aia din Spania. Cât costă cel mioritic? Adică porcul crescut în dacia mioritică, sacrificat, tranșat, ambalat și vândut în același magazin? Când aflați sa ne spuneți și noua! Foarte „atractiv”! Culoarea nu are legătură cu autenticul și nici prețul! Dar merge celor născuți după 2000, de când nu mai există ,,viața sau vacanța la țară”.”, au fost unele dintre comentarii.

