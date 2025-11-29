Cu ce boală s-a întors Florin Stamin de la Asia Express, unde a făcut echipă cu Raluca Bădulescu: ”Lucrurile merg înainte”

Aventura Ralucăi Bădulescu și a lui Florin Stamin pe traseul „Drumul Eroilor” s-a terminat în cel de-al 12-lea episod al sezonului 8 Asia Express, difuzat pe Antena 1. Cei doi au reușit să țină piept probelor dificile din competiție, formând o echipă surprinzător de eficientă în ciuda momentelor tensionate. Florin a fost adesea sprijinul fizic al fostei sale soții, fiind cel care i-a purtat rucsacul pe parcursul multor etape, lucru care i-a provocat chiar și probleme de sănătate.

Cei doi au fost cândva soț și soție și împreună au un băiat care a împlinit 22 de ani. Chiar dacă au trecut ani buni de la separare, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au reușit să păstreze o relație apropiată și matură. Tocmai această legătură solidă i-a determinat să accepte provocarea de a forma o echipă în competiția Asia Express 2025.

Vedeta a explicat că fostul ei soț este persoana care o înțelege cel mai bine, descriindu-se ca fiind o fire impulsivă, agitată și uneori dificilă. Din acest motiv, ei au mers împreună și au putut să gestioneze situațiile tensionate ce au apărut.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au demonstrat că pot face față unor provocări extreme, chiar dacă traseul din Asia Express le-a pus rezistența la încercare. Cei doi au depășit probele dificile cu multă determinare, iar Florin a fost sprijinul constant al fostei sale soții, asumându-și sarcinile cele mai solicitante. El a purtat rucsacul vedetei pe parcursul etapelor, iar efortul intens nu a rămas fără consecințe: fostul concurents-a întors acasă cu probleme de sănătate, dezvoltând o criză de sciatică după efortul depus.

„Un reality show în care descoperim că poți scoate vedetele din Dorobanți, dar nu poți scoate figurile de Dorobanți din vedete. Eu am făcut gluma, eu o hales. Vreau să vă spun că deși a fost greu, Asia Express mi-a oferit multe. Foarte multă putere mentală, curaj și posibilitatea de a-mi etala gențile iarăși. De cărat rucsacul, nu l-am cărat, Florin a cărat, a făcut și o sciatică, de aia nu e prezent aici. Lucrurile merg înainte, Asia Express continuă”, a povestit Raluca Bădulescu în cadrul emisiunii Râzi cu ROaST.

