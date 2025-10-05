Cu cine a vrut Raluca Bădulescu să participe la Asia Express 2025, de fapt: ”Dacă ar fi venit cu mine, ar fi fost bomba atomică”

Competiția Asia Express este în plină desfășurare, iar telespectatorii sunt cu ochii pe evoluția echipelor. Una dintre surprizele acestui sezon a fost participarea Ralucăi Bădulescu. Mulți au fost surprinși să o vadă pe lista concurenților, iar surprinzător a fost și coechipierul pe care blondina l-a ales, având în vedere că vorbim despre fotul soț. Cu cine ar fi vrut, de fapt, vedeta să participe la Asia Express? Și de ce nu l-a ales totuși pe fiul ei?

Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, au făcut echipă la Asia Express. Mulți au fost surprinși să îi vadă pe cei doi împreună, având în vedere că aceștia au divorțat și nu mai formează un cuplu. Cei mai mulți se așteptau ca blondina să facă echipă cu fiul său. Acum, Raluca Bădulescu a explicat de ce nu l-a luat pe Alex în aventura din Asia Express și a dezvăluit și pe cine i-ar fi plăcut să aibă, de fapt, lângă ea.

De ce nu l-a luat Raluca Bădulescu pe fiul ei în Asia Express

Raluca Bădulescu și Florin au făcut deliciul telespectatorilor la Asia Express. Echipa celor doi a atras imediat simpatia publicului, iar mulți l-au apreciat pe fostul soț al vedetei, mai ales având în vedere că el a dus tot greul. Chiar dacă a fost imediat plăcut de public, nimeni nu se aștepta ca Florin să fie cel care o însoțește pe blondină.

Ei bine, acum, Raluca Bădulescu a explicat de ce l-a ales pe fostul soț în detrimentul fiului său. Alex și-ar fi dorit să participe la Asia Express, însă se pare că lucrurile nu s-a așezat prea bine pentru el. Mai exact, mama acestuia a dezvăluit că Alex nu avea cum să participe la filmări, căci fix în acea perioadă avea examenele finale de la facultate.

Mai mult, deși și-ar fi dorit să îl aibă alături pe fiul ei în aventură, Raluca Bădulescu știe că este o persoană cu un caracter aparte, destul de greu de gestionat, iar cel care se pricepe cel mai bine să o tempereze este Florin.

„El (n.r.: Alex, fiul ei) e mândru de mine şi şi-ar fi dorit să meargă el cu mine în această competiţie. Şi mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că sunt foarte greu de mânuit. Plus că Alex era în ultimul an de facultate. El tocmai a terminat facultatea la ASE, aşa că nu era momentul potrivit ca el să plece din ţară având examene de final de an etc. Acum s-a înscris la master. Suntem cei mai mândri din lumea asta de el, avem cel mai „soare” băiat din lumea asta!”, a declarat Raluca Bădulescu, potrivit okmagazine.ro.

Cu cine a vrut Raluca Bădulescu să participe la Asia Express

Așadar, în lipsa fiului, Raluca l-a ales pe fostul soț pentru aventura din Asia Express. Însă, vedeta și-ar fi dorit ca altcineva să fie partenerul său. Prima ei alegere a fost Cătălin Botezatu. Blondina și-a dorit să facă echipă cu designerul și este sigură că ar fi avut mare succes.

Din păcate, dorința nu i s-a îndeplinit, căci la fel ca în cazul fiului, Cătălin Botezatu nu a putut participa din cauza programului extrem de aglomerat.

„Enorm (n.r.: i-ar fi plăcut să-l convingă pe Cătălin Botezatu să meargă cu ea în Asia Express)! Bineînţeles că mi-ar fi plăcut să merg cu naşul! Numai că el are foarte multe contracte luate cu foarte multe luni înainte. Dacă îi vedeţi agenda, dacă îi vedeţi calendarul, el din vară are deja evenimente şi calendarul stabilit pentru următorul an. Deci îi era practic imposibil. Dar dacă ar fi venit cu mine, ar fi fost bomba atomică”, a mai spus Raluca Bădulescu.

Anda Adam continuă circul! După ce a făcut-o praf pe Mara Bănică, acum o pulverizează și pe Raluca Bădulescu

Câți bani a luat Florin Stamin de la Antena 1 pentru participarea la Asia Express? Suma e mult mai mică decât a Ralucăi Bădulescu