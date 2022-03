Minodora dezvăluie dedesubturile notorietății și simpatiei pe care le-a dobândit în rândul fanilor, de-a lungul timpului. Artista spune că au existat perioade în care s-a simțit ca un adevărat star pop, când publicul era în delir.

Minodora își amintește că, de multe ori, vuietul publicului a făcut-o chiar să se simtă ca regele muzicii pop, Michael Jackson. Finalista de la „Eurovision România” și-a câștigat simpatia fanilor în decursul unei cariere fructuoase, presărată cu multă muzică de petrecere și colaborări cu artiști cunoscuți.

“Eu am în spate un popor de 20 de ani, care mă susține, deci am greutate, asta e marea mea mulțumire. Fără lipsă de modestie, că eu sunt un om modest, dar eu în România m-am simțit Michael Jackson.

Am avut perioade în care m-am simțit realmente Michael Jackson, ieșeam din scenă cu cordon de jandarmi, că lumea voia să mă atingă și urla pe stadioane. Deci eu am visul împlinit pe deplin.

Eu nu am pus niciodată banul mai presus, e adevărat că noi am avut o situație precară acasă, n-am fost bogați, ne-au trebuit bani, dar pe cuvânt de onoare că, de multe ori, la evenimente am uitat să îmi iau restul de bani!”, a povestit Minodora în podcastul „Viață de Poveste”.

