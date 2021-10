Cu ce politician celebru s-a iubit Anamaria Prodan înainte de a se căsători cu Laurențiu Reghecampf

Presupusul divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pare să se concretizeze acum. Antrenorul Craiovei a anunțat, în urmă cu câteva zile, că a depus actele de divorț.

Anamaria Prodan si Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în anul 2008 și au împreună un copil, Laurențiu Reghecampf Junior, în vârstă de 13 ani. Pentru impresară, divorțul de Reghe este cel de-al doilea din viața sa, prima dată divorțând de fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu, în anul 2007.

Însă, în afară de cele două căsnicii, Anamaria Prodan a mai avu o relație cu un cunoscut politician, relație de care puțină lume știe. Anamaria Prodan a trăit o frumoasă poveste de iubire cu Codrin Ștefănescu, la vremea respectivă, era văzut în preajma lui Corneliu Vadim Tudor, pe vremea când acesta conducea PRM, relatează Impact.

Relația celor doi a fost intensă, pasională, dar totul s-a terminat brusc, când toți cei apropiați se așteptau să-i vadă la altar. Celebra impresară a vorbit despre această poveste de dragoste în cadrul unei emisiuni TV, Wowbiz, difuzată de Kanal D. Vedeta a recunoscut că a fost foarte aproape de a se căsători cu politicanul.

Ce spune Anamaria Prodan despre situația din prezent

”Nu divorțez, nu se întâmplă nimic. Probabil este o chestie de asta… si soțul meu este într-o nebuloasă și nu mai știe nici ce declară, nici ce face. Nu știu ce să zic. Soțul meu a dat o declarație, nu? Că este cu Dumnezeu, că își iubește familia. Dacă el a dat declarația aia, luați-o ca atare. el știe ce nevastă are, eu am fost mereu lângă el.

Nu cred că soțul meu are legături cu astfel de fete, dar întrebați-l pe el. Eu nu știu cine e fata, mă tot întreabă lumea dacă o știu, dacă am vorbit, nu știu ce. Păi nu am văzut-o în viața mea, nu știu cine e. Eu nu am văzut femei lângă soțul meu. Noi nu știm nimic, nici măcar că ar sta fata asta în Craiova sau nu știu unde”, a declarat Anamaria, pentru KanalD.

