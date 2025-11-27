Cu ce problemă de sănătate se confruntă Andreea Bănică. S-a accentuat în ultimul an: ”Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”

Andreea Bănică este una dintre cele mai iubite artiste din România, cu o carieră longevivă în industria muzicală. Dincolo de performanțele ei în muzică, vedeta este foarte activă în mediul online, acolo unde a adunat un număr impresionant de urmăritori.

Vedeta obișnuiește să își țină fanii la curent cu tot ceea ce face, împărtășind cu ei atât momentele fericite din viața sa, cât și situațiile mai puțin plăcute. Recent, vedeta a povestit în mediul online că se confruntă cu mai multe probleme de sănătate.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Andreea Bănică

Mai exact, artista a început să aibă probleme oftalmologice și le-a explicat urmăritorilor săi exact despre ce este vorba. Aceasta a mărturisit că nu mai vede foarte bine la apropiere și că o enervează extrem de tare acest lucru. Mai mult, artista a precizat că nu mai vede să scrie, iar acest lucru s-a accentuat în ultimul an.

„A început să mă enerveze foarte tare faptul că nu mai văd atât de bine la apropiere. Dacă până acum ceva timp treaba asta se întâmpla mai mult seara, acum, din păcate, este și ziua. Și mă enervează foarte tare. Îmi dă așa o stare de nervi că nu mai văd să scriu, nu mai văd lucruri, nu mai văd clar. (…) S-a accentuat așa într-un an. Doamne, eram avion cu vederea. În afară de fotofobie, nu aveam probleme. Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”, a spus Andreea Bănică, pe rețelele de socializare.

De asemenea, în urmă cu ceva timp, vedeta a povestit despre o altă problemă de sănătate cu care se confruntă și din cauza căreia ar trebui să ajungă pe masa de operații.

„Am o diastază abdominală cu care mă lupt de foarte mulți ani, cu siguranță ea nu se mai retrage, probabil că, dacă aș fi știut asta la prima naștere, aș fi făcut niște exerciții în sensul acesta, se face kinetoterapie, însă au trecut foarte mulți ani de când am născut-o pe Sofia, am născut și a doua oară, deci nu se mai poate rezolva decât cu operație. Nu sunt pregătită, pentru că mie îmi e frică de tot ce înseamnă operație și cred că sunt bine așa, slavă Domnului, fac sport. M-am obișnuit cu ea, e o mică burtă pe care o văd eu mai mult, mă deranjează uneori, însă nu sunt adepta operațiilor, să mă operez atât de repede cum fac toate fetele. Îmi este teamă de ce s-ar putea întâmpla în urma unei astfel de operații, anestezie, am doi copii acasă, vreau să îi cresc și nu vreau să am ceva probleme ulterior: infecții, mă gândesc la orice. Așa am fost eu tot timpul cu o teamă din asta foarte mare”, a explicat Andreea Bănică pentru Viva.

