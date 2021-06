Cu ce probleme de sănătate se confruntă Mircea Solcanu după operația pe creier: ”A trecut termenul”

După operația pe creier, suferită în 2012, Mircea Solcanu se confruntă acum cu alte probleme de sănătate. Fostul prezentator TV a făcut dezvăluiri despre starea sa actuală.

În anul 2012 fostul prezentator TV a trecut printr-o intervenţie chirurgicală extrem de riscantă la Viena, pentru îndepărtarea unei tumori la creier. Intervenția a fost una reușită, însă Mircea Solcanu a rămas cu sechele și și-a evaluat prioritățile.

Deși a scăpat cu viață, medicii l-au avertizat că boala poate recidiva după o anumită perioadă. Acum, însă, fostul prezentator TV se confruntă cu alte probleme de sănătate. Se pare că Mircea Solcanu și-a pierdut aproape în totalitate auzul.

”Potrivit statisticilor, trebuia să se termine și efectul operației, ea îmi asigura un număr limitat de ani până la o recidivă sau necesitatea unei alte operații. A trecut termenul, nu am nicio problemă, în afară de pierderea auzului total la o ureche și 70% la cealaltă, adică sunt aproape surd. De șapte ani, verile mi le petrec pe plajă, cu beri și oameni buni, deci nicio opreliște”, a declarat Mircea Solcanu pentru impact.ro.

În urmă cu opt ani, Mircea Solcanu și-a încheiat cariera în televiziune

În urmă cu opt ani, Mircea Solcanu spunea "Adio!" televiziunii. Fostul coleg al lui Cabral și moderatorul Poveștirilor de Noapte de la Media Pro a stârnit un val de controverse, după ce a făcut niște afirmații sumbre referitoare la cazul lui Ionuț Anghel, băiețelul de patru ani care a fost sfâșiat de câini într-un parc din Capitală, în 2013.

”Familia Anghel! S-a inventat munca. Dacă nu vă place munca, duceţi-vă copilul să-l mănânce alţi câini, se pare că din asta trăiţi. Ce sumă aţi încasat în urma participării la emisiuni TV, acelea care se desfăşurau când copilul vostru era pe catafalc?”, spunea Mircea Solcanu.

Din cauza comentariilor controversate, s-a sfârșit și cariera sa în televizune și ulterior s-a întors în Constanța. Prietenii și foștii colegi l-au uitat, iar Mircea Solcanu nu se aștepta la o asemenea trădare.

”Vorbe bune are numai Dumnezeu. Țin legătura cu câteva persoane cu care am lucrat. Prietenii adevărați mă bucur că nu există doar în cărți. Cine sunt ei? Prietenii care au rămas prieteni și care m-au așteptat cuminți, tăcuți și decenți să vin acasă. Sunt acei oameni care au fost prieteni cu mine înainte să fiu chiar la Radio, adică de pe la 15 ani, iar joi (n.r. 27 mai) am împlinit 45. Eram curios cine își amintește… mai nimeni. Dar, pentru mine, contează mai mult cei care, culmea, își și amintesc, deoarece ei pentru mine sunt aproape totul. Cu Cabral nu am mai vorbit niciodată”, a mai spus Mircea Solcanu.