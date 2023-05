Cu ce se ocupă, de fapt, Dumitru Paul Tudosescu. Cuțitul de aur al lui chef Scărlătescu a făcut dezvăluirea în direct, la TV

Dumitru Paul Tudosescu (39 de ani) este cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu, însă puțini sunt cei care au reușit să-i afle povestea din spatele preparatelor spectaculoase. Concurentul de la Chefi la cuțite a avut de ales între a fi în spatele gratiilor, ori la 2 metri sub pământ. Cum s-a reabilitat și cu ce se ocupă acum.

Dumitru Paul a reușit să obțină cuțitul de aur din partea lui Cătălin Scărlătescu, însă nu doar cu preparatele pregătite i-a impresionat pe cei trei jurați. Concurentul de la Chefi la cuțite este bucătar de la vârsta de 14 ani, atunci când a intrat la liceu. Inspirat de bunica lui, care a fost cofetar, Paul și-a urmat intuiția și a început să învețe cât mai multe despre arta gătitului. Și-a urmat pasiunea, însă viața i-a fost pusă la încercare de multe ori.

Povestea lui Dumitru Paul Tudosescu, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu, i-a impresionat pe jurații de la Chefi la cuțite

A fost dependent de droguri timp de 7 ani, iar singura variantă de a ieși din anturajul în care intrase a fost să plece în străinătate. În 2005 a plecat în Anglia, acolo unde a luat viața de la zero, a scăpat de dependența de droguri.

„Sunt bucătar de la 14 ani. Am plecat în Anglia din cauza unor probleme. Am fost dependent de heroină timp e 7 ani. A trebuit să scap din cercul în care eram și am făcut ceva. Am avut familia lângă mine, fosta mea soție, am plecat din România cu gândul să fac un curs de bucătar, să scape de anturajul în care eram.

Aveam două opțiuni: ori eram după gratii, ori la 2 metri sub pământ. Mi-am dat seama prea târziu. După aproape 6 ani de zile, eu consider că e cam târziu. În 2005 am plecat în Anglia. M-am dus la ambasadă, eu nu știam engleză deloc și mi-a dat ștampila. Nu regret ce a fost în trecut, a fost o lecție de viață”, a povestit Paul.

Pe lângă viața tumultoasă pe care a avut-o, Paul are în continuare parte de întâmplări și situații inedite. Femeia alături de care are un copil lucrează împreună cu viitoarea lui soție. A încercat pe cont propriu să dea naștere unei mici afaceri, alături de prietenul lui Teo. Au început prin achiziția a două food truck-uri și pas cu pas au înființat ”Pablo & Teo`s The Good Food Van”, o afacere de familie care se ocupă cu organizarea evenimentelor și catering.

”După 9- 10 ani de Anglia s-a născut băiatul meu. Am primit o ofertă în România, acolo unde am cunoscut-o pe viitoarea mea soție. Fosta soție locuiește cu băiatul meu, iar eu stau cu viitoarea soție. Totodată, mama copilului meu lucrează împreună cu viitoarea soție în Anglia, acolo unde avem o afacere de familie”, a mai spus Paul la Chefi la cuțite.

Nu este de mirare că chef Cătălin Scărlătescu i-a oferit cuțitul de aur. Paul a impresionat cu preparatul lui, o prepeliță gătită în trei feluri. Experiența în bucătărie și ambiția de care a dat dovadă în viață, l-au făcut pe Scărlătescu să-l vrea și mai mult parte din echipa lui.

„A reușit să facă niște combinații de gust spectaculoase. Are un background profesional frumos. Iar faptul că a reușit să iasă din bula problemelor personale mă face să cred că este un mare luptător. Dacă știe să gătească și este și luptător înseamnă că trebuie să facă parte din echipa mea”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

