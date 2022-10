Cu ce se ocupă Șerban Huidu de când nu mai apare la TV: „Am demonstrat ce aveam de demonstrat”

De câțiva ani buni, Șerban Huidu a dispărut de pe micile ecrane. Prezentatorul TV are, în acest moment, o altă ocupație, dar nu a uitat de profesia ce l-a lansat și l-a făcut cunoscut publicului larg, emisiunea în care se amuza pe seama vedetelor din România.

Șerban Huidu nu mai are nevoie de nicio prezentare, deoarece face parte din categoria VIP. „Cronica Cârcotașilor”, emisiunea de pe Prima TV, pe care o prezenta alături de Mihai Găinușă, spulbera audiențele, iar telespectatorii resimt lipsa acesteia.

Ce face Șerban Huidu în prezent

Multe persoane s-au întrebat ce s-a ales de fostul prezentator TV, iar răspunsul nu a întârziat să apară. Șerban Huidu a renunțat la apariția pe micile ecrane, pentru a face ceva special. Vedeta se ocupă în prezent de producția emisiunii de la Prima TV , cea care l-a consacrat.

În cel mai recent interviu acordat, Șerban Huidu recunoaște că nu a plecat niciodată de la postul de televiziune sus amintit, ba din contră, a fost mai implicat ca niciodată, chiar dacă nu mai apărea în lumina reflectoarelor. Rolul de producător pare că i se potrivește de minune, de aceea nu își dorește să renunțe la această pasiune.

„Eu fac emisiunea asta. Nu te gândi că am plecat vreodată. Nici când am plecat, atunci între 2010 și 2014, nu am fost departe, tot eu făceam emisiunea. Atunci am revenit pentru că era o problemă reală, nu intru în discuții, dar era o problemă. O să vedem dacă se va întâmpla și așa pe viitor, dar deocamdată eu am demonstrat ce aveam de demonstrat. Cred că trebuie să mai demonstreze și alții. În momentul de față pentru mine sunt cu totul altele mai importante, cum ar fi să pot să produc Cronica”, a declarat Șerban Huidu pentru Ego.