Cu ce se ocupă și cum arată iubita lui Florin Stamin de la Asia Express 2025. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu și-a refăcut viața cu o tinerică

Raluca Bădulescu participă alături de fostul ei soț, Florin Stamin, la show-ul care ține toată România cu sufletul la gură, Asia Express. Deși a trecut mult timp de când s-au despărțit, relația celor doi a rămas una strânsă și specială. Cei doi au fost căsătoriți aproape 13 ani și au împreună un fiu.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin păreau că trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste. Au trecut împreună și prin bune și prin rele, iar bărbatul l-a crescut pe fiul Ralucăi din căsătoria anterioară, ca și când ar fi fost fiul său biologic. Fanii au rămas surprinși când au aflat că cei doi divorțează, pentru că nimeni nu se aștepta la așa ceva. Plus de asta, amândoi și-au refăcut viața cu parteneri mult mai tineri decât ei.

Cine este iubita lui Florin Stamin

După divorț, fostul soț al Ralucăi Bădulescu și-a refăcut viața cu o tânără afaceristă. Bărbatul a decis să facă publică noua relație și pare mai fericit ca niciodată. Florin Stamin a postat pe Instagram mai multe fotografii cu femeia care i-a pus inima pe jar, în care apare extrem de îndrăgostit de noua sa parteneră.

Frumoasa blondină se numește Irina Irimia și se ocupă cu vânzarea de șosete premium pentru femei. După adresa sediului social al firmei deținută de Irina, respectiv Irimia V. Ana-Irina Întreprindere Individuală, tânăra ar fi dintr-un sat din județul Bacău. Cei doi par mai fericiți ca niciodată, iar Florin este dovada vie că viața merge mai departe chiar și după divorț.

De ce a ales Raluca Bădulescu să meargă la Asia Express cu fostul ei soț

Nici Raluca Bădulescu nu s-a lăsat mai prejos. Vedeta se iubește cu un tânăr medic, pe numele său Rareș Grigore. Deși nu a dat foarte multe detalii despre relația sa, Raluca a recunoscut că iubește, din nou, cu pasiune, așa cum l-a iubit și pe fostul ei soț.

„Nu vreau să comentez acum, dar pot să spun că există cineva și în viața lui, există cineva și în viața mea. N-am regrete, cred cu tărie că în viață trebuie să faci ceea ce simți, indiferent cât de mult doare sau cât de mult poate durea în viitor.’, a declarat Raluca Bădulescu la o emisiune TV.

