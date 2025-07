Cu cine a mers Tavi Clonda la Beach, please! A lăsat-o pe Gabriela Cristea în Mamaia: ”Facem o băiețeală”

Distracția este în toi pe litoralul românesc, în special în stațiunea Costinești, acolo unde a început celebrul festival Beach, Please!. Este deja a treia zi de petrecere, însă cei mai mulți petrecăreți vor ajunge abia în această seară la distracție. Printre participanții la celebrul festival se numără și Tavi Clonda. Acesta și-a lăsat soția și fetițele în Mamaia și a ieșit cu băieții la distracție, iar noi i-am luat pulsul.

Beach, Please! și-a deschis porțile în data de 9 iulie, iar distracția o să continue până pe 13 iulie. Printre cei care se înscriu în rândurile de petrecăreți de la festivalul din Costinești se numără și Tavi Clonda. Acesta se află deja de câteva zile pe litoral și a decis să dea o tură și la festival. Nu a mers sigur, ci însoțit de nepotul lui de 16 ani, pe care îl are în grijă, dar și de o gașcă mare de băieți.

Soțul Gabrielei Cristea este gata de distracție și dornic de muzică și voie bună. Însă, toate astea cu responsabilitate. Nu plănuiește să petreacă până dimineața, însă este sigur că atmosfera incendiară o să îl fure și admite că este posibil ca zorii zilei să îl prindă totuși în festival.

„Mă simt bine! E pentru prima oară la Beach, Please! pentru mine. Am venit cu nepoțelul de 16 ani. A vrut și anul trecut dar atunci era cu examenele… nu a putut. Și acum am zis că hai să vin cu el să simtă așa că e protejat cumva. Are o gașcă mare de prieteni, dar am vrut să vin și eu măcar o seară.

Mai îmi dă mesaj maică-sa și mă întreabă dacă e cuminte, ce face… I-am zis că suntem bine, totul e safe aici. E foarte ok. Ea nu a vrut să vină și cred că nici el nu a vrut cu mama. Aici suntem băieții așa, că sunt numai băieți. E o gașcă de băieți, facem așa o băiețeală.

Până acum mi-a plăcut, am văzut doi artiști, dar aștept să vină seara să fie nebunie. Dar am înțeles că sunt până la 4 dimineața artiști. Nu cred că mai rezist. Generația asta tânără să reziste, am rezistat și eu cândva. Dar s-ar putea să fie interesant și să nu îmi dau seama cum zboară timpul”, ne-a spus Tavi Clonda.