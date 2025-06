Cu cine locuiesc copiii Adrianei Bahmuțeanu, în casa lui Silviu Prigoană. IREAL în grija cui au rămas, de fapt

Adriana Bahmuțeanu a reușit, după luni de încercări, să-și revadă băieții acasă. Vizita a venit după o perioadă marcată de durere și distanțare, mai ales după moartea fostului partener, Silviu Prigoană, moment care a coincis cu o ruptură tot mai accentuată în relația ei cu copiii. Deși revederea ar fi trebuit să fie una emoționantă și să ofere un punct de relansare în raportul afectiv dintre mamă și fii, lucrurile nu s-au desfășurat așa cum și-ar fi dorit.

În ceea ce privește partea legală, se pare că Adriana Bahmuțeanu continuă să dețină responsabilitatea parentală și trebuie să fie implicată în deciziile majore legate de educația copiilor. Acesta a fost, de altfel, și motivul principal al vizitei, clarificarea unor aspecte legate de înscrierea la o instituție de învățământ privată, pentru care este necesar acordul ambilor părinți sau al părintelui cu drept legal de decizie.

Vizita copiilor nu a fost una spontană, ci motivată de o necesitate administrativă: discutarea înscrierii la școală pentru anul următor. În ciuda caracterului funcțional al întâlnirii, pentru Adriana Bahmuțeanu a reprezentat o ocazie rară de a petrece timp alături de fiii săi, însă contextul general nu i-a permis să se bucure pe deplin. Ea se confruntă în continuare cu dificultăți majore în a reface legătura afectivă cu cei doi, relația fiind influențată.

Întâlnirea a avut loc în locuința vedetei, în condiții controlate, însă revederea nu a reușit să alunge senzația de distanțare și răceală dintre ea și copiii săi. Vedeta spune că băieții ar fi influențați de alte persoane din familie și că această influență s-ar resimți în comportamentul lor. Mai mult, se pare că fiii Adrianei nu trăiesc în prezent într-un cadru familial tradițional, ci sunt supravegheați de o persoană angajată, menajera locuinței în care stau. Lipsa unei figuri parentale permanente ridică semne de întrebare cu privire la mediul în care sunt crescuți.

”Am fost vizitată de copii acasă, bineînțeles cu o cerere, nu doar să mă vadă pe mine. A fost o picătură într-un ocean, pentru mine a fost un pansament. I-am văzut, am stat cu ei de vorbă, am mai aflat una alta. Sunt într-o etapă a vieții în care doresc să se rupă de sub autoritatea părintească și din motivul acesta ei locuiesc într-o casă în care nu sunt supravegheați și nu prea are nimeni grijă de ei. (…) Ultima dată când am fost polițistul a intrat în imobil și a aflat că sunt doar cu menajera, femeia de serviciu. (…) Nu locuiește în imobil, doar vine în vizită (n.r. fratele mai mare). A dat această declarație într-un dosar. Sunt schimbați pentru că e o perioadă de creștere rapidă, dar i-am simțit foarte înstrăinați și induși în eroare de către frații vitregi și am dovezi”, a spus Adriana Bahmuțeanu, la Viața fără filtru.