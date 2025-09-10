Acasă » Știri » Cu cine s-a cuplat George ”Jaguarul” după Insula Iubirii 2025. A prezentat-o și părinților!

Cu cine s-a cuplat George "Jaguarul" după Insula Iubirii 2025. A prezentat-o și părinților!

De: Mirela Loșniță 10/09/2025 | 17:20
Cu cine s-a cuplat George ”Jaguarul” după Insula Iubirii 2025. A prezentat-o și părinților!
George Ivănescu, una dintre cele mai controversate ispite de la Insula Iubirii sezonul 9, surprinde și după terminarea emisiunii. Bărbatul în vârstă de 33 de ani, a mărturisit că nicio femeie nu poate să îi reziste și poate avea la degetul mic orice iubită își dorește. 

Dintre cele zece ispite masculine de la Insula Iubirii, George Ivănescu a fost cel care a ieșit în evidență de fiecare dată. Chiar dacă nu a reușit să cucerească pe nimeni în emisiune, ispita a bifat acest lucru după terminarea filmărilor. Cu cine a fost surprins bărbatul, vedeți în articol!

Cu ce ispită s-a cuplat George Ivănescu, după Insula Iubirii

„Jaguarul” este una dintre acele ispite masculine care a reușit să atragă atenția tuturor încă din primele momente. George Ivănescu a acceptat această provocare pentru a demonstra tuturor că stăpânește în totalitatea arta seducției. Chiar dacă nu a făcut vreo cucerire în fața camerelor, bărbatul a reușit să topească inimi în afara emisiunii.

George Ivănescu este o fire destul de discretă și își ține viața personală departe de ochii curioșilor, chiar dacă el se laudă întotdeauna cu multe admiratoare și femei frumoase. Potrivit Fanatik, Jaguarul s-ar fi cuplat cu ispita Amelia, o cântăreață prezentată ca ispită la Insula Iubirii 2025.

(SURSA: SOCIAL MEDIA)

Se pare că lucrurile ar fi fost din ce în ce mai serioase între ei, mai ales că Amelia l-ar fi vizitat în Deva, unde i-a cunoscut apropiații și au petrecut destul de mult timp în cafeneaua lui. Povestea de dragoste dintre cei doi n-ar fi durat prea mult, cei doi punând capăt relației destul de repede.

La cei 33 de ani, Jaguarul susține că are mai multe afaceri în domeniul HoReCa. A locuit o perioadă destul de lungă în Italia, unde și-a deschis și prima sa afacere.

„Foarte puțină lume l-a cunoscut pe adevăratul George, sub acest personaj, sub scutul lui. Am 33 de ani, vin din Italia, unde am locuit toată viața și sunt antreprenor. Am restaurante, cafenele și cu asta mă ocup”, declara Jaguarul.

George Ivănescu susține că are un magnet pentru sexul frumos și de câte ori iese în club, se întoarce acasă cu o pradă pe gustul lui:

„Din punctul meu de vedere, ce le atrage fizic pe femei este corpul meu, care mereu este bronzat, tatuajele mele și mișcările. De obicei, se aude numele meu prin orașe. În discotecă, ți-am zis, o privire și 3 dimineața, 4 dimineața, suntem la mine acasă. Oamenii vorbesc foarte mult de mine. Și băieții, și fetele. Le atrag atenția cu modul în care mă comport, în care mă mișc, cum vorbesc, cum mă îmbrac, cu vibe-ul meu. Eu am un vibe care explodează lumea’, mai spune Jaguarul.

