Cu cine s-a iubit Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. A curtat timp de 3 ani o altă vedetă din showbizul autohton

După o relație de 22 de ani, Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus adio. Nimeni nu se aștepta la această despărțire, însă se pare că deja de câteva luni cei doi au marcat sfâșitul relației. Puțini sunt cei care știu cu cine s-a iubit juratul de la Românii au Talent înainte de Olivia Steer. Cea pe care s-a chinuit să o cucerească trei ani i-a devenit iubită, iar acum este una dintre femeile de succes din România. Despre cine este vorba?

Înainte de a începe relația cu Olivia Steer, Andi Moisescu s-a iubit cu o altă femeie din lumea mondenă. Ei bine, cea care i-a furat inima acestuia în urmă cu 27 de ani este Mirela Bucovicean. Vedeta Pro TV s-a chinuit mult timp să o cucerească, mai exact vreme de trei ani, iar pe 14 februarie 1998, de Ziua Îndrăgostiților, și-au oficializat relația.

Andi Moisescu era cât se poate de mândru de relația de la acea vreme și spune că între ei a fost vorba despre o atracție foarte puternic. Avea planuri mari și spera ca povestea de dragoste să dureze cât mai mult.

„Când am început relația cu Mirela, am făcut-o fiindcă eram foarte atras de ea. Și sunt în continuare – fiindcă la mine asta contează foarte mult într-o relație. E foarte important pentru mine să fiu foarte atras și fizic de o femeie că să existe o relație. Și, în cazul nostru, atracția există. A existat din plin, din prima clipă, și mai există și azi”, spunea Andi Moisescu, la acea vreme.

Însă, la scurt timp după această declarație, în 2003, relația celor doi a luat sfârșit. Andi Moisescu și Mirela Bucovicean s-au despărțit, el cunoscând-o imediat pe Olivia Steer.

Cine este Mirela Bucovicean

Cea care i-a fost în urmă cu mulți ani iubită lui Andi Moisescu este acum o femeie de afaceri de succes și activează în mai multe domenii. Ea este fondatoarea platformei Molecule F, care promovează tinerii designeri din România. Cu o experiență de peste 30 de ani în afaceri și în diverse domenii precum economie, drept, jurnalism, PR și publicitate, ea este recunoscută ca o figură importantă în industria modei autohtone.

De asemenea, Mirela Bucovicean este și mentor pentru antreprenorii aflați la început de drum și predă business pentru industriile creative la Business Institute for Creative Industries (BICI). A fost desemnată de mai multe ori una dintre cele mai puternice femei în business.

Pe lângă toate acestea, Mirela Bucovicean și-a descoperit și pasiunea pentru motorsport, fiind pilot de raliu. În anul 2014 a debutat în Campionatul Național de Raliuri și a preluat Comisia Națională pentru Femei din cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS).

