Cu cine s-a iubit Andreea Raicu în trecut. Cine sunt bărbații celebri care au făcut parte din viața vedetei

Andreea Raicu (45 de ani) este o prezență discretă în showbizul românesc. La capitolul relațiilor, vedeta a format un cuplu cu bărbați cunoscuți publicului larg. Iată mai jos, în articol, cu cine s-a iubit Andreea Raicu în trecut!

I-a plăcut să fie o prezență cât mai discretă în showbizul românesc. Deși ani la rând s-a aflat în lumina reflectoarelor, Andreea Raicu a încercat să își țină la distanță relațiile amoroase pe care le-a avut. Vedeta TV a avut, însă, și o relație controversată, care a fost intens discutată, ani la rând.

Cu cine s-a iubit Andreea Raicu?

Una dintre cele mai controversate relații despre care s-a tot vorbit, de-a lungul timpului, a fost cea dintre Andreea Raicu și Tudor Chirilă. Deși erau priviți drept „parteneri perfecți”, cuplul lor, în cele din urmă, s-a destrămat. Andreea Raicu a vorbit cu drag despre bărbatul care i-a fost alături. Printre altele, aceasta a spus despre el că este talentat, creativ, deștept, dar și un om care a motivat-o! Însă, vedeta TV a mai susținut faptul că, deși au fost timp de 7 ani într-o relație, aceasta s-a dovedit a fi toxică. Despre relația lor regăsiți AICI mai multe detalii.

Andreea Raicu și Cristi Chivu au format un cuplu

Tudor Chirilă n-a fost singurul bărbat celebru din showbiz care a format o relație cu Andreea Raicu. Vedeta TV s-a iubit și cu fotbalistul Cristi Chivu. Relația amoroasă, însă, s-a încheiat brusc, după un an. Cei doi au format un cuplu în perioada 2003 – 2004. Despre această relație a oferit detalii chiar în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

„E greu să menții o relație la distanță, mai ales la început. Eu am avut multe relații la distanță și ar fi destul de dificil acum, când am dezvoltat un business care are nevoie de mine foarte mult. Nu aș schimba nimic, pentru că noi ne-am despărțit pentru că eu nu eram matură emoțional”, a mărturisit ea.

Andreea Raicu a mai format un cuplu cu Horia Tecău. Însă, nici această relație nu a durat prea mult, pentru că după un an s-au despărțit. Despre ultimul partener al brunetei nu se cunosc detalii, rămânând un adevărat mister.

