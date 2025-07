Cu cine seamănă Claudiu de la Insula Iubirii, de fapt. Este motivul pentru care îl plac ispitele? „Îmi pare cunoscut”

Claudiu le-a atras atenția ispitelor de la Insula Iubirii. Concurentul a primit cele mai multe ghirlande, inclusiv de la Oana Monea. Blondina a mărturisit că bărbatul îi pare cunoscut. Află, în articol, cu cine seamănă acesta! Ar putea fi motivul pentru care fetele l-au plăcut imediat.

Marți seara, 22 iulie 2025, a fost difuzată a doua ediție a sezonului 9 Insula Iubirii. În acest episod, atât ispitele masculine, cât și cele feminine au făcut prezentările, iar la final și-au ales concurenții preferați, oferindu-le câte o ghirlandă. În ceea ce îi privește pe băieți, Claudiu a fost cel care a atras atenția mai multor fete, inclusiv pe cea a ispitei supreme – Oana Monea.

Claudiu Borca le-a atras atenția ispitelor și a primit cele mai multe ghirlande. Chiar și Oana Monea l-a ales pe el, făcându-le pe concurente să spună: „Dar ce le-a făcut, frate, Claudiu la toate?”. Ispita supremă, cunoscută din sezoanele trecute, a mărturisit că bărbatul îi este foarte cunoscut.

„O să îmi ascult intuiția… Claudiu. Îmi pare bine. De când am ajuns, am avut impresia că îl cunosc. Am mers mai aproape și am văzut că, de fapt, nu ăl cunosc, dar îmi pare foarte cunoscut și atunci am zis că cine știe…”, a spus Oana Monea.