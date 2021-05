Cucu a fost eliminat de la Survivor România! Faimosul a făcut declarații acide după părăsirea competiției. „O să vă lămuriți voi cândva cine e om și cine nu”

Competiția Survivor România a ajuns la final pentru Cucu. Faimosul a fost eliminat după ce a fost propus de Zanni, care a fost favoritul publicului. După părăsirea show-ului, Cucu a făcut câteva declarații și a dezvăluit adevărul din spatele nominalizării sale.

Inițial Cucu nu s-a arătat deloc deranjat de nominalizarea primită din parte lui Zanni, ce i-a adus și eliminarea. Mai mult, Faimosul a spus că înțelege gestul colegului său și chiar a declarat că el este cel care trebuie să câștige marele premiu. (CITEȘTE ȘI: CULIȚĂ STERP RENUNȚĂ LA SURVIVOR ROMÂNIA 2021? CE ÎL FACE PE CÂNTĂREȚ SĂ CEDEZE)

„Un ochi rade altul plânge (vorba lui Randi)! Nu știu cu ce se încep… a fost EXPERIENTA VIETII MELE; aici la @survivorromania.oficial mi-am dar RESET total la viața!! Am învățat să câștig, dar cel mai important lucru: AM ÎNVĂȚAT SĂ PIERD!! Nu sunt supărat pe @zannidache pentru că m-a nominalizat și din nominalizarea lui am ieșit! Am înțeles votul lui și îl apreciez super mult!! Ar fi multe de spus, dar momentan mă limitez la asta”, a scris Cucu pe rețelele de socializare.

Însă, ulterior acesta a primit tot felul de mesaje despre discuțiile care au existat între Zanni și Sebastian la adresa lui.

„O să vă lămuriți voi cândva cine e om și cine nu”

După mulțimea de mesaje pe care le-a primit, Faimosul a reacționat și a dezvăluit că de fapt, cu o seară înainte de consiliu, Zanni îi promisese că nu o să îl nominalizeze pe el, promisiune de care nu s-a mai ținut. Cucu a ținut să precizeze că Zanni a fost, cel mai probabil, puternic influențat de Sebastian și de asta și-a schimbat decizia. (VEZI ȘI: CE IUBIT A AVUT ANA PORGRAS ÎNAINTE DE ZANNI. CONCURENTA DE LA SURVIVOR ROMÂNIA NU S-A GRĂBIT ÎN DRAGOSTE)

„Încă o chestie, pe care am omis-o în consiliu, pentru că nu am vrut să ies cu rănchiună… din competiție. Zanni mi-a spus înainte cu o seară să nu îmi fac griji pentru că nu o să mă nominalizeze în cazul în care o să fie favorit. Dar, probabil tovarășul lui, Sebastian, l-a convins să mă nominalizeze pe mine. Nu retrag nimic din ce am zis în consiliu.

Îl văd pe Zanni câștigător, dar încep să primesc mesaje de la oameni cu lucrurile pe care le spuneau băieții( Zanni și Sebi) despre mine, când nu eram în zonă. O să vă lămuriți voi cândva cine e om și cine nu. Hai că mă opresc aici… pentru moment.”, a mai scris Cucu.