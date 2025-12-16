Cum a ajuns Mariana să fie cea mai căutată de pe lista Europol? Gestul care a pus toată poliția pe urmele ei

Mariana Mijailovic (44 de ani) a devenit una dintre cele căutate infractoare din Europa. A reușit să facă aproximativ 9 milioane de euro din escrocherii, profitând de vulnerabilitatea victimelor sale. Cum a reușit, de fapt, să păcălească zeci de oameni?

Mariana Mijailovic este una dintre cele mai căutate infractoare din Europa. Din postura de ”șaman”, așa cum se prezenta victimelor sale, românca a reușit să strângă o mică avere. Timp de aproape 10 ani, aceasta a înșelat cel puțin 20 de femei și bărbați din Austria și Germania, obținând peste 9 milioane de euro.

Cum a strâns Mariana peste 9 milioane de euro din înșelătorii

Împreună cu nora ei, Anna, în vârstă de 30 de ani, cele au convins oamenii înstăriți că bijuteriile pe care le purtau erau blestemate, motiv pentru care pot atrage necazuri, accidente, probleme de sănătate chiar și moartea persoanelor aproapiate.

Mariana se prezenta drept ”șaman” purificator, astfel că, în schimbul unor sume de bani le promitea victimelor că le va scăpa de posibilele blesteme. În urma procedurii de „curățare” – care era denumită drept un ritual șamanic de exorcizare, cele două românce au reușit să strângă o avere impresionantă. Fiind convinsă că este posedată de demoni, una dintre victimea le-a oferit 600.000 de euro. O altă femeie bolnavă de cancer le-a oferit peste 50.o00 de euro în speranța că se va vindeca de boală.

În luna februarie, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în locuința celor două, de lângă Viena. Sub piscina acoperită cu beton, accesibilă doar printr-o trapă camuflată, anchetatorii au descoperit o cameră seif plină cu 25 de kilograme de lingouri de aur, ceasuri, bijuterii de aur și teancuri de bani (dolari americani și franci elvețieni).

De asemenea, autoritățile austriece au descoperit 14 mașini de lux, dintre care un Aston Martin, două Jaguaruri și trei BMW-uri. La percheziții, Mariana și soțul ei au declarat că sunt agenți imobiliari independenți. La scurt timp, Mariana a reușit să dispară, fiind acum una dintre cele mai căutate infractoare de pe lista Europol. Polițiștii oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru informații care ar putea duce la capturarea ei.

Ea este descrisă ca fiind de origine sârbo-croată, înaltă de aproximativ 1,63 m, cu păr vopsit, ochi căprui și „buze foarte pline”. Între timp, Anna, nora ei a fost condamnată la 4 ani de închisoare, fiind acuzată pentru conspirație criminală.

