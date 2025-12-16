Acasă » Știri » Cum a ajuns Mariana să fie cea mai căutată de pe lista Europol? Gestul care a pus toată poliția pe urmele ei

Cum a ajuns Mariana să fie cea mai căutată de pe lista Europol? Gestul care a pus toată poliția pe urmele ei

De: Irina Vlad 16/12/2025 | 10:09
Cum a ajuns Mariana să fie cea mai căutată de pe lista Europol? Gestul care a pus toată poliția pe urmele ei
Cum a ajuns Mariana să fie cea mai căutată de pe lista Europol? Gestul care a pus toată poliția pe urmele ei

Mariana Mijailovic (44 de ani) a devenit una dintre cele căutate infractoare din Europa. A reușit să facă aproximativ 9 milioane de euro din escrocherii, profitând de vulnerabilitatea victimelor sale. Cum a reușit, de fapt, să păcălească zeci de oameni? 

Mariana Mijailovic este una dintre cele mai căutate infractoare din Europa. Din postura de ”șaman”, așa cum se prezenta victimelor sale, românca a reușit să strângă o mică avere. Timp de aproape 10 ani, aceasta a înșelat cel puțin 20 de femei și bărbați din Austria și Germania, obținând peste 9 milioane de euro.

Cum a strâns Mariana peste 9 milioane de euro din înșelătorii

Împreună cu nora ei, Anna, în vârstă de 30 de ani, cele au convins oamenii înstăriți că bijuteriile pe care le purtau erau blestemate, motiv pentru care pot atrage necazuri, accidente, probleme de sănătate chiar și moartea persoanelor aproapiate.

Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus o mască pentru ochi și l-am acoperit cu o pătură”
Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

Mariana se prezenta drept ”șaman” purificator, astfel că, în schimbul unor sume de bani le promitea victimelor că le va scăpa de posibilele blesteme. În urma procedurii de „curățare” – care era denumită drept un ritual șamanic de exorcizare, cele două românce au reușit să strângă o avere impresionantă. Fiind convinsă că este posedată de demoni, una dintre victimea le-a oferit 600.000 de euro. O altă femeie bolnavă de cancer le-a oferit peste 50.o00 de euro în speranța că se va vindeca de boală.

În luna februarie, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în locuința celor două, de lângă Viena. Sub piscina acoperită cu beton, accesibilă doar printr-o trapă camuflată, anchetatorii au descoperit o cameră seif plină cu 25 de kilograme de lingouri de aur, ceasuri, bijuterii de aur și teancuri de bani (dolari americani și franci elvețieni).

De asemenea, autoritățile austriece au descoperit 14 mașini de lux, dintre care un Aston Martin, două Jaguaruri și trei BMW-uri. La percheziții, Mariana și soțul ei au declarat că sunt agenți imobiliari independenți. La scurt timp, Mariana a reușit să dispară, fiind acum una dintre cele mai căutate infractoare de pe lista Europol. Polițiștii oferă o recompensă de 5.000 de euro pentru informații care ar putea duce la capturarea ei.

Ea este descrisă ca fiind de origine sârbo-croată, înaltă de aproximativ 1,63 m, cu păr vopsit, ochi căprui și „buze foarte pline”. Între timp, Anna, nora ei a fost condamnată la 4 ani de închisoare, fiind acuzată pentru conspirație criminală.

Desfășurare de forțe majore pe Șoseaua Kiseleff din București! Un bărbat a amenințat că își dă foc în plină stradă

Urmărire ca în filme pentru o banală trotinetă! Poliția a pătruns cu mașina în parc, doar ca să-l prindă pe puștiul făptaș

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marco, tânărul care a murit după ce a participat la un majorat, va fi condus pe ultimul drum. Familia nu își explică ce s-a întâmplat
Știri
Marco, tânărul care a murit după ce a participat la un majorat, va fi condus pe ultimul drum.…
Eliminare neașteptată la Chefi la cuțite! Cine este concurentul care a părăsit competiția de la Antena 1
Știri
Eliminare neașteptată la Chefi la cuțite! Cine este concurentul care a părăsit competiția de la Antena 1
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Mediafax
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul.ro
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Mediafax
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Parteneri
Cele două zodii care riscă să rămână fără bani de Sărbători, potrivit experților în astrologie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cele două zodii care riscă să rămână fără bani de Sărbători, potrivit experților în astrologie
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Click.ro
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de mită (surse)
Digi 24
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de...
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
Digi24
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu...
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe:...
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul.ro
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prințul Harry, întâlnire de urgență cu Regele Charles? Anunțul despre sănătatea monarhului a ...
Prințul Harry, întâlnire de urgență cu Regele Charles? Anunțul despre sănătatea monarhului a făcut înconjurul lumii
Marco, tânărul care a murit după ce a participat la un majorat, va fi condus pe ultimul drum. Familia ...
Marco, tânărul care a murit după ce a participat la un majorat, va fi condus pe ultimul drum. Familia nu își explică ce s-a întâmplat
Eliminare neașteptată la Chefi la cuțite! Cine este concurentul care a părăsit competiția de la ...
Eliminare neașteptată la Chefi la cuțite! Cine este concurentul care a părăsit competiția de la Antena 1
Alertă în showbiz! Ce a pățit Vlăduța Lupău la un concert? A dat ”alarma” pe internet
Alertă în showbiz! Ce a pățit Vlăduța Lupău la un concert? A dat ”alarma” pe internet
Momentul cheie care a distrus-o pe Rodica Stănoiu! Tragedia care a făcut-o să-și piardă mințile, ...
Momentul cheie care a distrus-o pe Rodica Stănoiu! Tragedia care a făcut-o să-și piardă mințile, povestită de prietene
Farmacii non-stop deschise în București, de Crăciun și Revelion. Lista completă
Farmacii non-stop deschise în București, de Crăciun și Revelion. Lista completă
Vezi toate știrile
×