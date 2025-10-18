Urmărire ca în filme pentru o banală trotinetă! Poliția a pătruns cu mașina în parc, doar ca să-l prindă pe puștiul făptaș

Sâmbătă după-amiază, liniștea din Parcul Herăstrău a fost brusc întreruptă de sunetul unei sirene care nu venea dintr-o ambulanță sau din filmele de acțiune de pe Netflix, ci dintr-o mașină de poliție… aflată în plină urmărire! Care era ținta vedeți în rândurile de mai jos!

Oamenii din parcul Herăstrău, în loc să se relaxeze, au fost martorii unei scene neobișnuite. O mașină de poliție a intrat pe aleile din parc, cu semnalele acustice pornite, în urmărirea unui copil care se deplasa cu viteză pe o trotinetă electrică. Poliția, deranjată probabil că e vorba de un „vitezoman în parc”, a intrat cu autospeciala direct pe aleile pietonale, cu sirenele pornite, într-o urmărire ca în filmele de acțiune.

Urmărire ca în filme pentru o banală trotinetă

Se pare că băiatul nu ar fi fost singur, ci făcea parte dintr-un grup mai mare de tineri. Și aceștia erau căutați de organele de poliție. Deși părea hotărât să scape de agenți, băiatul s-a hotărât să oprească singur, fără să fie obligat de oamenii legii, care îl urmăreau mai ceva ca pe un infractor.

În timp ce băiatul a stat de vorbă cu polițiștii, aceștia l-au întrebat, vizibil iritați, unde sunt ceilalți, cerându-i să-i cheme pe toți la locul intervenției. Agenții erau convinși că băiatul nu este singur, insistând ca acesta să își contacteze prietenii sau să le spună unde s-ar putea ascunde.

Mai mult decât atât, după acest incident, băiatul a fost auzit spunând: „Am mai fugit de ei, dar chiar așa, să vină cu mașina după mine prin parc?”, acesta nefiind la prima abatere de acest gen.

Trotinetele electrice au devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai populare mijloace de transport urban. Rapide, accesibile și ușor de folosit, au cucerit atât tinerii, cât și adulții. Însă, pe cât de utile, pe atât de periculoase pot fi, iar accidentele în care sunt implicate s-au înmulțit alarmant.

