Desfășurare de forțe majore pe Șoseaua Kiseleff din București! Un bărbat a amenințat că își dă foc în plină stradă

Incident tulburător pe Șoseaua Kiseleff din Capitală! Un bărbat a amenințat în plină stradă că își dă foc. Acesta avea asupra lui benzină și o brichetă. Oamenii legii au intervenit imediat pentru a o oprit o posibilă tragedie. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, jandarmi și pompieri. Află, în articol, ce l-a împins pe om să recurgă la un astfel de gest!

Marți, 21 octombrie 2025, trecătorii de pe Șoseaua Kiseleff din București, chiar la intersecția cu Strada Uruguay, au fost martorii unei scene tulburătoare. Un bărbat a ieșit în plină stradă și a amenințat că își va pune capăt zilelor.

De ce a amenințat bărbatul că își dă foc pe Șoseaua Kiseleff

Un incident neașteptat a avut loc pe Șoseaua Kiseleff din București, chiar la intersecția cu Strada Uruguay. Un bărbat a amenințat în plină stradă că își dă foc. Acesta avea în mână o sticlă de benzină și o brichetă.

Potrivit primelor informații, bărbatul a ajuns să recurgă la un astfel de gest pentru că statul i-ar fi reținut mai multe terenuri. Martorii scenei tulburătoare au anunțat imediat autoritățile, iar oamenii legii au venit imediat la fața locului.

Au intervenit mai multe echipaje de poliție, jandarmi și pompieri. În cele din urmă, polițiștii au reușit să îl liniștească pe bărbat și i-au confiscat bricheta și sticla de benzină. Ulterior, oamenii legii l-au percheziționat pentru a se asigura că nu mai deține asupra lui și alte obiecte periculoase.

Ce alt incident a avut loc în Capitală recent

Sâmbătă, 18 octombrie 2025, un alt incident neașteptat a avut loc în București. Oamenii din parcul Herăstrău au fost martorii unei urmăriri ca în filmele de acțiune. O mașină de poliție a intrat pe aleile din parc, cu semnalele acustice pornite, în urmărirea unui copil care se deplasa cu viteză pe o trotinetă electrică.

Se pare că băiatul nu ar fi fost singur, ci făcea parte dintr-un grup mai mare de tineri. Și aceștia erau căutați de organele de poliție. Deși părea hotărât să scape de agenți, băiatul s-a hotărât să oprească singur, fără să fie obligat de oamenii legii, care îl urmăreau mai ceva ca pe un infractor.

Citește și: Firma acuzată că a rupt sigiliul în blocul groazei, din Rahova, are sediu în ”ascunzătoarea evazioniștilor”. Detalii de ultimă oră! | EXCLUSIV