Cum a ajuns Nicu Alifantis să locuiască într-un teatru. Dezvăluiri surprinzătoare la ALTCEVA cu Adrian Artene

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost una interesantă, ce l-a avut ca invitat pe Nicu Alifantis. În cadrul unei discuții captivante, colosul muzicii folk a vorbit deschis despre viața și cariera sa. Acesta a făcut dezvăluiri surprinzătoare și a vorbit și despre perioada în care mai bine de un an de zile a locuit în Teatrul Foarte Mic din București. Cum a ajuns acolo?

Sâmbătă, 8 februarie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care în rolul de invitat a fost celebrul Nicu Alifantis. În cadrul podcast-ului, aceasta a vorbit despre viața sa și a povestit cu nostalgie despre perioada în care ajunsese să locuiască în Teatrul Foarte Mic. Viața trăită în teatru a fost de poveste, iar amintirile de acolo l-au îmbogățit mult.

Așa cum spuneam, în cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Nicu Alifantis și-a deschis sufletul și a făcut numeroase dezvăluiri din viața sa. Printre altele, colosul muzicii folk a dezvăluit că pentru mai bine de un an Teatrul Foarte Mic din București a fost casa lui. Din generozitatea regretatului Dinu Săraru, Nicu Alifantis a ajuns să locuiască într-un teatru, iar viața lui acolo a fost una de poveste.

„Adrian Artene: Generozitatea s-a instalat la această masă. Vorbim despre generozitate și generos a fost regretatul Dinu Săraru când v-a pus la dispoziție o încăpere să locuiți în interiorul teatrului un an, un an și puțin.

Nicu Alifantis: Da, un an și ceva, am stat în Teatrul Foarte Mic, abia îl deschisese. A fost prilejul de care s-a agățat deschiderea acestui Teatru Foarte Mic, ca să mă poată angaja în București. Era un cer vicios, nu te puteai angaja dacă n-ai buletin, nu puteai să ai buletin dacă n-ai casă.

Adrian Artene: Aveți adresa la teatru? Acolo?

Nicu Alifantis: Nu, nu, nu. A fost Piața Română numărul 9. Acolo am stat într-o perioadă a vieții mele, vreun an și vreo două, trei luni. A fost foarte interesant. Sigur că la un moment dat a fost foarte drăguț domnul Săraru zice: «Tu dacă stai acolo, eu de ce să mai plătesc portar? Că tot ești acolo». Și l-a luat pe ăla de era portar acolo la Teatru Foarte Mic și cât am stat acolo, eu eram de serviciu și noaptea și ziua, dacă tot locuiam acolo. A fost o perioadă teribilă, pentru că acolo îmi venea o idee, fugeam la etaj unde era o pianină, mă jucam pe ea sau îmi luam chitara, era scena, eram singur cu ea. Își dai seama să ai la dispoziție o casă în care să dormi, să trăiești, să te bucuri de tinerețe, în toate formele ei, și să ai la dispoziție sală, instrumente, locuri. Fugeam de la scenă la loc. Era o sală mică de 100 de locuri, este în continuare. A fost fascinantă treaba.

Adrian Artene: Cât de bogat erați!

Nicu Alifantis: Foarte bogat. Foarte bogat. De asta zic că perioada tinereții e teribil de specială pentru noi toți, pentru fiecare din noi. Pentru că atunci lucrurile care se întâmplă au un sens, un sens cu totul special. Și e foarte bine. Da, domnul Săraru a… Eu am avut doi oameni care… Sigur că uneori mă simțeam minge de ping-pong între ei doi, dar personalitățile lor, cunoscându-i în timp, au însemnat foarte… Asta a fost o cunoaștere extraordinară, o școală de viață nemaipomenită. Și aici vorbesc de domnul Săraru și domnul Păunescu.

Adrian Artene: V-au revendicat în permanență.

Nicu Alifantis: Păi da, pentru că Păunescu mă certa de ce mă duc la teatru, domnul Săraru mă certa de ce mă duc la cenaclu. Și atunci a fost o perioadă, am trăit niște ani în care am făcut naveta. Petreceam nopți pe teren de noapte, mă urcam într-un avion de dimineață ca să ajung la repetiție la teatru și să fug după aia, nu știu unde, în alt colț de țară, la cenaclu. Iar la cenaclu era altă lume pe vremea aia, erau prietenii mei, erau colegii mei, erau oameni de la care învățam foarte multe lucruri”, a mărturisit Nicu Alifantis.