Cum a apărut Cristela Georgescu în această dimineață la brațul lui Călin Georgescu. Schimbarea majoră pe care a făcut-o

A început votul în turul II prezidențial. Aproape 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi, astăzi, la urne pentru a-şi alege preşedintele pentru următorii cinci ani. Printre cei care au mers la vot încă de la primele ore se numără și George Simion și Călin Georgescu. Cei doi au votat la o secție din Mogoșoaia, iar alături de ei au stat și cele două soții. Cum a apărut Cristela Georgescu în această dimineață la brațul lui Călin Georgescu.

Este o zi importantă în România, iar oamenii au ieșit la vot încă de la primele ore ale dimineții. Peste 18 milioane de alegători sunt așteptați duminică pentru a-și alege președintele dintre cei doi candidați rămași în cursa pentru Cotroceni la alegerile prezidențiale 2025. Dreptul la vot l-au exercitat deja Călin Georgescu și soția lui.

Așa cum spuneam, candidatul la funcția de președinte George Simion, liderul AUR, a votat duminică dimineață, la ora 8, la o secție de vot din Mogoșoaia. El a fost însoțit de soția sa, dar și de Călin Georgescu, prezent la urne, de asemenea, alături de soția sa, Cristela Georgescu.

Cei patru au intrat împreună în secția de votare, iar toate privirile au fost atrase de soția lui Călin Georgescu. Se pare că aceasta a apelat la o schimbare de look și a optat de această dată pentru o tunsoare stil bob, care pare că o prinde destul de bine. Îmbrăcată elegant și cu zâmbetul pe buze, aceasta i-a stat alături soțului său.

La ieșirea de la urne, George Simion și Călin Georgescu, alături de soții, au fost întâmpinați de mai mulți susținători, dar și de numeroși jurnaliști și au făcut câteva declarații.

„Ce este astăzi, nu este vot, este o mărturisire, este mai mult decât un vot. Am votat pentru o Românie creștină, am votat pentru România în care cuvintele mamă și tată să fie sfinte. Am votat pentru țara noastră, de aici și de oriunde, pentru că țara noastră are nevoie de iubire, de iertare.

Să ne amintim de înțelepții noștri: Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai bine.”, a spus Călin Georgescu.