Cum a apărut îmbrăcată Loredana Chivu ieri, pe o stradă din Londra. Toți englezii s-au uitat într-un singur loc ;)

Loredana Chivu se află de câteva zile într-o vacanță în Marea Britanie. Când nu se distrează cu una dintre prietenele sale, apetisanta blondă face shopping în magazinele de lux din Londra. Și, așa cum și-a obișnuit fanii, ea îi ține la curent cu locurile pe care le frecventează sau activitățile pe care le face zi de zi.

Cum a apărut îmbrăcată Loredana Chivu ieri, pe o stradă din Londra

Fosta asistentă TV a făcut publică o poză prin intermediul cărora le-a dezvăluit ce ținută a avut când a mers la cumpărături. Cu un trup fără imperfecțiuni, Loredana Chivu a îmbrăcat un trening alb cu negru, mulat pe corp la care și-a asortat o pereche de pantofi sport cu talpă înaltă. Imaginea a fost însoțită doar următorul emoticon: “♠️”. Cu părul lăsat pe spate și ochelari de soare negri, diva sexy a fost complimentată de numeroși fani, iar unul dintre ei a invitat-o în Stratford.

“Cea mai frumoasă 🌹🌹🌹”, “Superbă ♥️🔝🔥❤️💯”, “Hai în Stratford, în cât timp ajungi?” sunt trei dintre comentariile lăsate de fani.

Loredana Chivu, fostă asistentă TV

Loredana Chivu (29 de ani) se ocupă cu modellingul, iar în urmă cu câțiva ani, făcea echipă cu Ana Maria Mocanu, la emisiunea moderată de Dan Capatos. În 2006, ea a urcat prima dată catwalk-ul școlii de modelling care i-a aparținut lui Carmen Pleșea. Ulterior, ea a apelat la numeroase operații estetice, care au transformat-o foarte mult. Într-un interviu mai vechi, vedeta a vorbit despre intervențiile făcute în cabinetele medicilor esteticieni.

“Arătam altfel (n.r.: la vârsta de 16 ani), trăsăturile sunt aceleași, dar consider că am evoluat în bine. Aveam nevoie de silicoane, buze, pentru că nu voiam să mă dau cu gloss întruna. Arată mai bine așa. Toate femeile fac schimbări dacă simt. Am trei intervenții la sâni, primele silicoane au fost un eșec total. Am trecut de la minus 1 la cupa C sau D, la capitolul ăsta stau bine. La buze am injecții, ale mele sunt permanente, nu trebuie să le refac periodic”, a declarat Loredana Chivu în cadrul unui interviu oferit în 2016.