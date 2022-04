Pandemia le-a creat mari probleme artiștilor, puși în fața unei perioade dificile pe plan financiar, în lipsa spectacolelor. Și cunoscuta interpretă de muzică populară Saveta Bogdan se numără printre cei afectați, astfel că a fost nevoită să se descurce doar cu 1.200 lei, bani din pensie. Doar că roata s-a întors, din fericire.

Odată cu ridicarea restricțiilor, Saveta Bogdan și-a reluat însă intens activitatea, iar aparițiile televizate și contractele au revenit. Așadar, cântăreața de bucură din plin de întoarcerea pe scenă.

„Să stea liniștiți toți fanii mei, că sunt bine”

„S-au reluat activitățile după pandemie, totul este în regulă. Sunt bine, am televiziunea, am eveniment și sâmbătă.

Am și festivalul meu, care îmi poartă numele, va fi la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, a 4-a ediție a Festivalului Saveta Bogdan. Am tot ce îmi trebuie, nu îmi lipsește nimic.

Plus că am ocupație, seara cânt la Taverna Covaci și voi pleca și la fata mea în America, prin septembrie, până atunci am contracte. Să stea liniștiți toți fanii mei, că sunt bine!”, a declarat Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO.

Ce a pățit Saveta Bogdan la doctor

În urmă cu câteva luni, Saveta Bogdan vorbea despre problemele de sănătate cu care se confruntă de ceva timp. Artista a fost nevoită să meargă la medic pentru un control, însă ce a urmat a depășit cu mult imaginația ei.

Saveta Bogdan a mărturisit că a plecat dezamăgită deoarece se aștepta la un rezultat explicit din partea medicilor:

”Am fost la doctor să fac un control, că am simțit așa o amețeală, un fâsâit în ureche și am vrut să-mi fac un doppler, dar doamna nu a fost extraordinar de explicită, a fost drăguță în felul ei, dar nu a stat să-mi explice mai departe și m-a trimis la medicul de familie”. (VEZI MAI MULTE AICI)