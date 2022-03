Cum a fost cerută Adda în căsătorie. Soţul său a făcut dezvăluiri despre marele moment: „Mi-am dat seama că e prea mult pentru mine, că s-ar putea să leșin”

Cătălin Rizea şi Adda formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Sunt căsătoriţi de mulţi ani, însă puţini sunt cei care ştiu cum a fost cerută artista în căsătorie. În cadrul unui interviu recent, partenerul cântăreţei a dezvăluit cum a decurs momentul mult aşteptat de vedetă.

Adda se confruntă cu probleme de sănătate de mai bine de un an, însă are parte de tot sprijinul din partea soţului său.

Recent, cei doi au acceptat invitaţia lui Horia Brenciu la podcastul său, acolo unde au povestit câteva lucruri despre viaţa lor personală. Printre subiectele abordate, Cătălin Rizea a dezvăluit cum a cerut-o în căsătorie pe artistă.

„Eu mă gândeam să o cer într-un mod mai grandios, știam că ea-și dorește foarte mult să apară pe o fațadă digitală (…) și m-am gândit să fac un moment mai frumos. Apoi mi-am dat seama că e prea mult pentru mine, că s-ar putea să leșin, apoi am zis c-o s-o cer la un concert. În mintea mea îndrăzneață, m-am gândit să cer la Forța Zu, la un concert foarte mare”, a povestit Cătălin Rizea.

Mai mult, soţul cântăreţei a povestit cum Adda a fost la un pas de a afla ce surpriză i se pregăteşte: ”Între timp, a trebuit să iau inelul de logodnă, cumnatul meu a cumpărat și el inelul pentru sora mea și-am făcut noi o șmecherie. Ana proba, de fapt, inelul pentru soră-mea și soră-mea pe-al Addei. În ziua în care mergeam la Târgu-Mureș, de Paști, stătea Adda în mașină și se gândea și zice: Tu nu cumva ai cumpărat inelul pentru mine? Eu cred că mi-ai luat și mie inel. Cred că mi-ai luat inelul și că e în torpedou. Mă gândeam că e vreo vrăjitoare”, a completat soțul Addei.

Cum s-au cunoscut Adda şi Cătălin Rizea

În cadrul unui interviu mai vechi, Adda a dat detalii amănunţite despre prima întâlnire cu tatăl copilului său.

”Pe vremea aia nu stiam sa merg pe tocuri. Mi-am luat tenisi in picioare si tocurile in mana, ca sa ma schimb acolo. Cand ne-am dat seama ca mai sunt 10 minute si incepe cantarea, am iesit din masina. Stiti cadrele alea din filme? Cand se opreste lumea in loc si actrita alearga in slow motion? Nah, degeaba le stiti, ca nu a fost asa. Lumea nu s-a oprit. Pe o muzica ambientala de claxoane, am inceput sa fug ca la maraton pe trotuar, cu falcile pe fast forward, apoi direct pe plaja, pana la Loft. Cand am ajuns, gafaiam. Aveam rimelul la buric si rujul intins pe fata, de zici ca m-a sarutat pasional un camion. Am intrat in baie sa ma retusez. Ce sa mai retusez? Imi trebuia operatie estetica. Mi-am luat tocurile si cand am iesit pe terasa, mi-am dat seama ca scena era o masa. Doua picioare pe ciment si doua infipte in nisip. Ok, mi-am luat tenisii din nou in picioare. Riscam sa “iti arat ca poc” cu mutra in sampaniile milionarilor, daca ramaneam printesa”, a mărturisit cântăreața.

”Am cantat. Am mai stat putin. Nu cunosteam pe nimeni. Pe bune? In urma cu cateva luni mancam pufuleti si covrigi de la metrou. Nu aveam eu fata de Loft. Nu ma simteam in largul meu, pentru ca nu era lumea mea. Asa ca, am plecat cu fetele la o terasa draguta, pe malul marii. Am mancat o salata si am baut putin vin. Apoi au aparut patru crai de la rasarit. Unul dintre ei era indragostit de prietena mea, Ana, si i-a carat pe ceilalati trei dupa el. Eu, semi ametita, pe caterinca, l-am vazut pe unul dintre crai ca se holba la moaca mea sarutata pasional de camion. Da’, stati linistiti ca freza lui era in perfecta armonie cu mecla mea. Avea creasta. Stiti aripioara rechinului, ce se vede la suprafata. Aia scary, de care fug toti? Asa era. Mi-a spus ca il cheama Catalin”, a încheiat Adda.

