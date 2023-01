Cum a fost pedepsit un elev din Vaslui pentru că nu a știut cât fac 4x4. Ireal ce i-a făcut învățătorul, de față cu toți colegii

La Școala din Protopopești, comuna Tăcuta, anchetatorii au deschis o anchetă, după ce un elev a fost lovit cu bățul peste mâini de către educatorul lui, pentru faptul că nu a știut să îi răspundă la o întrebare din tabla înmulțirii.

Văzând ce se întâmplă, familia elevului nu a lăsat acest incident să treacă neobservat și a făcut totul public în mediul online. Mama acestuia muncește în Franța pentru a-l putea crește pe fiul ei, iar bunica este cea care se îngrijește de el.

,,Încă mai există profesori care bat elevi. La atâția ani de la comunism, n-au învățat nimic despre educarea copilului. Vrem dreptate pentru copiii bătuți și traumatizați în școli”, a fost mesajul transmis de o rudă a băiatului, într-o postare pe rețelele sociale.

Bătut cu bățul pentru că nu a știut tabla înmulțirii

Bunica băiatului a povestit că nefericitul eveniment s-a petrecut în urmă cu câteva zile, la finalul săptămânii trecute.

Femeia a povestit că îl aștepta în fața școlii, însă copilul nu voia să mai iasă din clasă. Cu greu i-a spus bunicii sale despre drama prin care a trecut.

,,Copilul e în grija mea, eu răspund de el. Normal că i-am făcut poză și i-am trimis mamei lui să-l vadă. Ea lucrează în Franța și nu i-a venit să creadă, a zis că ea muncește prin străinătate ca să își poată da copilul la școală și profesorii îl bat!?”, a povestit bunica micuțului, potrivit vremeanoua.ro.

,,Vineri am trimis copilul la școală, iar la ora 13:00 termina cursurile. Eu eram la poartă, așteptam să iasă, au ieșit o parte dintre elevi, dar cei din clasa a II-a nu mai ieșeau din clasă. Doamna Baciu s-a dus să vadă ce fac copiii, al meu stătea în bancă, avea palma roșie și nu voia să iasă din clasă.

A ieșit până la urmă cu doamna Baciu, a venit afară și nu putea să deschidă gura să vorbească. L-am luat ușor-ușor și, până la urmă, mi-a zis: . Câte cifre, atâtea bețe la palmă.

Am mers acasă, i-am pus gheață și a fost mai bine. Marți am mers și am vorbit cu domnul director, m-a pus să scriu ce s-a întâmplat și am dus hârtia la domnul director de la Tăcuta. Astăzi (n.r. ieri) am vorbit și cu domnii de la ISJ. Nu pot să tac.

Fie că este copilul meu sau al altuia, el nu trebuie bătut. Nu știe, îi dati nota 4 , dar nu trebuie să îl bateți. Am zis că a fost puțin nervos. Eu înțeleg, dar asta nu înseamnă că trebuie să se descarce pe copii”, a mai spus bunica băiatului.

Profesorul violent nu se află la prima abatere

În timp ce cadrele didactice ar trebui să pregătească generațiile de mâine și să ofere un exemplu bun pentru formarea celor mici, se pare că vechile metode aplicate pe timpul perioadei comuniste nu au dispărut în totalitate.

O femeie a povestit că nepoata ei a trecut prin aceeași situație, iar de teamă că învățătorul o va lovi din nou, copila refuza să mai meargă la școală.

,,Am și eu nepoată pe care o am în grijă, mama ei lucrează în Olanda. Luni m-am dus până la Vaslui și m-a sunat o nepoată mai mare să îmi zică că nu vrea cea mică să meargă la școală, a început să plângă, că dacă merge, o bate învățătorul. I-am zis «las-o acasă». «Ei, cum să o las singură acasă?!», mi-a zis.

A luat-o de mână și a dus-o la școală, tot drumul a plâns. Toți copiii sunt stresați de el, nu știu ce are domnul învățător, dar dacă s-a săturat de școală, să lase postul altora, care au mers la școală, au învățat și nu au locuri să muncească. El să iasă la pensie, că e bătrân. Nu vreau să-l vorbesc urât, dar așa este, toți copiii sunt traumatizați de el”, a povestit bunica fetiței.