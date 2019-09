Cum a încercat Ioana Ginghină să își salveze căsnicia: “Când a zis gata am început să mă joc de-a nevasta ideală”

Între Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină lucrurile sunt mult mai bune acum, decât în perioada în care erau căsătoriți. Actrița a dezvăluit cum s-a destrămat relația lor, dar și cum a încercat să o repare atunci când totul era pierdut.

Atunci când Alexandru Papadopol și-a dat seama că nu mai este fericit în căsnicia cu Ioana, actrița a încercat prin toate metodele să îl recucerească. Într-un final cei doi și-au dat seama că nu se mai poate și s-au despărțit. (CITEȘTE ȘI: DECIZIA ȘOC PE CARE A LUAT-O IOANA GINGHINĂ ÎN PRIVINȚA FETIȚEI! ”RUXANDRA O SĂ STEA LA ALEXANDRU”)

“Acum, petrecem amândoi timp mai de calitate cu Ruxandra. Cumva eram cine-i în casă are grijă de ea. Cred că au fost lucruri care s-au stricat în timp. Într-o zi mi-a zis Alexandru că gata, nu mai poate. Eu nu am realizat atunci. Acum mai bine de un an, cam un an şi trei luni. După mi-am dat seama că probabil undeva vina e la mijloc, erau nişte chestii care scârţâiau. Nu era o căsnicie neapărat fericită, ci una liniştită. (…) Alexandru e un fel de om, eu am ştiut de la început că el e mai special, l-am acceptat aşa cum a fost. Când el avea mai multe căutări am zis: hai să îl las, să îi las timp, libertate. Poate atunci trebuia să zic: ce ai dragă?

Eu asta sunt. Când Alexandru a venit la mine şi a zis gata am început să mă joc de-a nevasta ideală prin casă. Nu mai mergea. Am obosit şi am zis si eu gata. Hai să punem punct. Asta cu punctul a fost la mine. (…) Ruxandra e foarte bine. În discuţii eu îl zugrăvesc pe Alexandru şi îmi spune: tu vrei să îl aduci acasă? Ruxandra e şi mare, are 11 ani, trece şi ea printr-un filtru şi vede că suntem mai fericiţi aşa. Nu este mai nefericită, nu învaţă mai prost, nu mănâncă mai puţin. (…) Am zis că rezolv, nu am spus nimănui. Noi nu am avut o căsnicie cu probleme”, a spus Ioana Ginghină.

Relația Ioanei cu Alexandru s-a destrămat pas cu pas

După vacanța de vară pe care cei doi și-au petrecut-o împreună, Alexandru Papadopol a început să fie mai distant, iar Ioana Ginghină a observat că este nefericit și au avut câteva discuții.

“Am fost în vacanţa de vară unde el a fost un pic mai ciudat, mai distant, supărat. Când am ajuns acasă l-am întrebat ce are. Atunci mi-a zis: uite care e treaba, că nu merge, că el simte ceva, nu ştie. Era nefericit. Mi se pare un lucru destul de important. Îmi dau seama că viaţa e foarte frumoasă, e păcat să stai aşa într-o relaţie. Ideea este că şi după, nu e aşa o problemă. Şi eu acum sunt mai fericită ca înainte. Eu nu mai făceam nimic pentru mine şi e mare greşeală“, a mai spus Ioana Ginghină.