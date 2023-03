Cum a „înțepat-o” Kanal D pe Andreea Antonescu înainte de Survivor: „Mi-au spus că show-ul se bazează pe chestii psihologice”

Înainte de a participa la America Express, Andreea Antonescu a mai bifat două emisiuni de succes. Cântăreața a participat la Ferma Vedetelor, în anul 2020 și Survivor România 2021. Artista a acceptat propunerea de a merge la Survivor, pentru că a vrut să-și testeze limitele, numai că a durat prea puțin. Iată ce s-a întâmplat, de fapt.

Doar trei săptămâni, atât a rezistat Andreea Antonescu în cadrul competiției Survivor. Cântăreața nu se aștepta ca probele să fie atât de solicitante, și, tocmai din acest motiv, a avut parte de un accident, care nu i-a mai permis să continue lupta pentru marele premiu.

La vremea respectivă, emisiunea Survivor se difuza pe Kanal D. Înainte de a bate palma, jumătatea trupei Andre a avut o altă înțelegere cu producătorii showului, însă, în momentul în care a ajuns în Republica Dominicană, lucrurile au arătat total diferit de cum i s-a sugerat.

Ce i-au spus cei din producție Andreei Antonescu: „Am ajuns acolo și am constatat că…”

Andreea Antonescu a mers la Survivor pentru că a fost asigurată în legătură cu efortul pe care trebuie să-l depună la probe. Producătorii au liniștit-o și i-au spus că este un concurs pentru cei cu psihicul tare, iar concursurile nu sunt foarte solicitante din punct de vedere fizic.

După ce a ajuns în Dominicană, Andreea și-a dat seama că a fost oarecum păcălită și a plecat după o perioadă destul de scurtă: „Eu am o boală gravă de rinichi, încă din copilărie, boală din cauza căreia nu am putut face niciodată sport la școală. Am ajuns acolo și am constatat că era extrem de greu să faci toate acele misiuni. Dacă știam, nu m-aș fi dus”, a declarat cântăreața, în cadrul podcast-ului la „Vin de-o poveste”, moderat de Radu Țibulcă.

