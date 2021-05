Cum a învins mama Laurei Cosoi cancerul. Ligia Cosoi a vorbit despre drama prin care a trecut: ”Mi-am spus că boala nu poate fi în fiecare celulă”

Ligia Cosoi a vorbit despre drama prin care a trecut în urmă cu câțiva ani, după ce a fost diagnosticată cu cancer.

Ligia Cosoi, mama actriței Laura Cosoi, a primit un verdict crunt în 2008. Femeia a aflat de la medici că are cancer. Șocul a fost mare, atât pentru ea, cât și pentru persoanele apropiate. Ligia Cosoi a ajuns întâmplător la spital, după 4-5 ani în care nu a avut nicio problemă, aparent.

Mama Laurei Cosoi a vorbit despre drama ei în cadrul unui proiect organiat de Asociația ”Bucuria de a fi”, la care au luat parte mai multe persoane care au luptat cu această boală.

”Nu fusesem de 4-5 ani la un control, e drept, nu mă durea nimic. Am ajuns întâmplător la spital și aparent eram într-un stadiu în care abia mai puteam fi operată dacă nu mă grăbeam. Mă simțeam vinovată că nu am făcut controale la timp și acum copiii își ascundeau lacrimile, de îndepărtau din când în când de mine și nu înțelegeam de că mă luau și mă plimbau să-mi mai iau gândul”, a povestit Ligia Cosoi.

Mama Laurei Cosoi nu s-a dat bătută și a luptat să trăiască. Cu credință în Dumnezeu, dar și cu ajutorul tratamentelor impuse de medici și cele naturiste, Ligia Cosoi a reușit să învingă boala secolului.

”Este o luptă pe care trebuie să ți-o asumi și să faci tot ce e posibil din partea ta. Sigur că există și imprevizibilul. Există un plan acolo sus, cu noi și foarte mult nu poți influența dar trebuie să te iubești, să ai priorități, să înțelegi că e un moment critic și că l-au mai depășit și alții.

(…) Paralel cu tratamentul medical, atunci am descoperit o altă lume, a plantelor, a ceaiurilor, hrana vie. Am urmat un tratament naturist, dar din iubire față de cei dragi, nu mi-am permis să fac un experiment, să spun că nu fac chimioterapie sau radioterapie, că am citit eu ceva pe net. Sigur că sunt ceva urmări și te tulbură, dar asta trebuie făcut. Ăsta e prețul sănătății până la urmă”, a mai spus mama Laurei Cosoi.

Marius Cosoi, răpus de coronavirus

Marius Cosoi a fost profesor de educaţie fizică la Colegiul Naţional din Iași şi antrenor de handball şi baschet. Ultima dată când echipa de baschet feminin a promovat în divizia A, Marius Cosoi s-a aflat la “cârma” echipei. Bărbatul suferea de ceva vreme de diabet zaharat.

Marius Cosoi a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus, iar boala l-a răpus. Actrița a rememorat ultimele clipe din viața părintelui răpus de COVID-19:”Am apucat să vorbesc cu el sâmbătă seara. Nu m-am gânsit ce se va întâmpla… S-a uitat la mine și mi-a spus că-mi mulțumește pentru tot. Mi-a zis că o să vedem ce va fi. Atunci am simțit că…”.