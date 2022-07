Cum a răspuns Cătălin Botezatu acuzaţiilor Cristinei Bâtlan. A plătit sau nu designerul datoria?!

Cătălin Botezatu a răspuns acuzaţiilor Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor. Cei doi se cunosc de foarte mulţi ani, iar la un moment dat au şi colaborat pe plan profesional. La vremea respectivă o situaţie neplăcută s-a petrecut între cei doi, iar recent cunoscutul designer a dorit să explice ce s-a întâmplat, de fapt.

Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruţă, acolo unde a participat la rubrica sosurilor iuţi. Vedeta a fost nevoită să răspundă unor întrebări, iar printre subiectele abordate s-a numărat şi o întâmplate de acum câţiva ani care are legătură cu designerul Cătălin Botezatu.

Afacerista a vorbit deschis despre faptul că i-a dat creatorului de modă țesături în valoare de 5.000 de euro, pe care nu i-a mai recuperat. (VEZI DECLARAŢIILE AICI)

Într-un interviu pentru Fanatik, Cătălin Botezatu a clarificat situația şi a spus cum a stat, de fapt, situaţia.

„Este vorba de începuturile mele ca și designer. Atunci când lucram cu altcineva și, într-adevăr s-au luat materiale, foarte multe materiale… Pe vremea aceea, Cristina cred că era singura care vindea materiale de cea mai bună calitate.

Și atunci, fără doar și poate, toată lumea mergea la ea și cumpăra materiale. Dar nu eu mă ocupam de achiziții, nu eram în poziția de a face plăți și așa mai departe și bineînțeles că nu puteam să controlez acest lucru.

Mai ales că, repet, nu făceam eu aceste operațiuni. Nu eu le manageriam. Vorbesc de acum 30 și ceva de ani. Din păcate persoana care se ocupa și cu care lucram nici nu mai există printre noi. Între timp, eu și Cristina am rezolvat totul, de comun acord”, a declarat el.

Cătălin Botezatu: „Mă număr printre fanii Cristinei”

„Eu mă număr printre fanii Cristinei Bâtlan, fără niciun fel de ipocrizie spun asta. Pentru că o cunosc de atunci și, repet, era unul dintre furnizorii noștri, împreună cu familia sa. O apreciez și mă mândresc cu ea, pentru ceea ce face.

Pentru faptul că este printre puținii oameni din lumea fashion-ului care a reușit peste hotare. În momentul în care am văzut prima oară un magazin Musette în cartierul Soho din New York, când și eu făceam prezentări de modă la New York, m-am bucurat enorm.

Relația noastră este una de respect. Ne respectăm unul pe altul, ne salutăm… Când suntem la evenimente private, nu există niciun fel de dispute, niciun fel de neclarități între noi. Evenimentul de atunci a fost rezolvat și clarificat.

Eu o respect pe Cristina, cum și ea cred că mă respectă. E o chestiune de nuanță, dar nu ceva neapărat, care să facă ca noi doi să fim într-o divergență, mai ales că au trecut 30 de ani. Noi doi am rezolvat de atunci, această situație”, a mai declarat Cătălin Botezatu, pentru sursa citată.