Cum a reacționat Beyonce de România după ce a aflat că fostul ei iubit, Nicolae Guță, se pregătește să devină tată pentru a 11-a oară

Nicolae Guță va deveni tată pentru a 11-a oară, iar manelistul a făcut dezvăluiri despre fericitul eveniment la „Agenția VIP”, într-un amplu interviu.

„La nume ne-am orientat spre nume mai moderne, Ayan, Edan, mai multe variante. Am zis că până la urmă, ea decide. Numele are o oarecare importanță, mai important este caracterul, dar mai important este modul în care îl vom crește. Asupra noastră au fost multe încercări, turbulențe. Am rezistat și totuși faptul că îmi poartă băiețelul în pântece înseamnă foarte mult,” a spus Nicolae Guță, la „Agenția VIP”.

Nicolae Guță se pregătește să devină tată pentru a 11-a oară, Beyonce e România își vede de viața ei. De curând, blondina a postat pe Facebook-ul său un live în care le arată fanilor cum își petrece timpul cu micuța Anais, fiica ei și a manelistului. Cele două se distrează de minune, se plimbă și se simt foarte bine una în compania celeilalte, iar Beyonce de România este cu adevărat o mamă responsabilă și dedicate, scrie spynews.ro.