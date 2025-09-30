Cum a reacționat Delia Matache după ce acest concurent de la The Ticket a confundat-o cu Andra Măruță

Delia este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste de la noi. Cu toate astea, faima ei nu a ajuns încă la urechile tuturor românilor. Recent, vedeta a fost confundată cu Andra. Cum a reacționat chiar în acel moment? Vezi în rândurile de mai jos!

Prima ediție a show-ului de la Antena 1 a fost difuzată pe data de 6 septembrie, iar emisiunea a reușit deja să câștige telespectatorii. Juriul este format din Maurice Munteanu, Delia, Mihai Bendeac, Anca Dinică și Micutzu.

Cum a reacționat Delia

Ei bine, un concurent venit cu numărul său în emisiunea The Ticket a confundat-o pe Delia cu Andra. Această greșeală nu s-a întâmplat doar o dată, ci de două ori. Vedeta nu a reacționat deloc agresiv sau nu a dat de înțeles că ar fi deranjată, dimpotrivă, atunci când a fost încurcată cu colega de breaslă, Delia a râs și i-a transmis o inimioară concurentului.

Atunci când a observat că bărbatul nu își făcuse temele foarte bine în ceea ce privește juriul, Mihai Bendeac a vrut să amplifice situația și l-a rugat pe concurent să îi enumere toți jurații pe rând.

Singurul care a scăpat de ”anonimat” a fost Cătălin Bordea, prezentatorul emisiunii, pe care bărbatul l-a recunoscut de la emisiunea Un show Păcătos.

Bărbatul a fost foarte sincer și a răspuns:

„Nu cunosc.”

Maurice Munteanu, amuzat de situație, a început să își enumere colegii din juriu folosind alte nume, inclusiv pentru el.

„Eu sunt Crina Mardare, ea este Magda Catone (Anca Dinicu), ea este Andra (Delia).”, a spus Maurice Munteanu, vizibil amuzat de situație.

