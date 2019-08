Cum a reacționat George Burcea când a văzut că Andreea Bălan a făcut infarct: ”Drumul ei nu se putea sfârși atunci”

Andreea Bălan și George Burcea pot spune că au trecut prin foarte multe împreună, iar cumpăna pe care artista a avut-o imediat după ce a născut a doua oară, atunci când a fost la un pas de moarte, i-a apropiat și mai mult.

George Burcea se afla în sala de nașteri atunci când a văzut-o pe Andreea că a făcut infarct la scurt timp după ce a adus-o pe lume pe Clara Maria. Pentru o secundă s-a gândit la ce este mai rău, însă imediat și-a dat seama că are o soție luptătoare, care va scăpa cu bine din această încercare.

”Eram conștient că este posibil acest lucru, dar în același timp am avut încredere în Andreea. Știam că este o luptătoare și că drumul ei nu se putea sfârși atunci și în acel fel. Luptătorilor li se dau mai multe doar pentru că pot duce”, a mărturisit soțul artistei pentru viva.ro.

Chiar dacă medicii i-au recomandat Andreei ulterior să-și schimbe stilul de viață, ea nu a putut fi convinsă nici măcar de soțul ei să facă asta.

”Este greu să-i schimbi modul de viață unui om care este pe scenă de 20 de ani și nici nu este indicat să facem acest lucru, dar în schimb poți veni în ajutorul lui preluând din sarcini”, a mai spus George.

Andreea Bălan a fost operată de trei ori

În mai puțin de o lună, Andreea Bălan a suferit trei intervenții chirurgicale. Artista a trecut prin momente grele, după ce a născut-o pe cea de-a doua fetiță. Andreea Bălan a întâmpinat complicații și a fost operată de trei ori din cauza unei embolii amniotice. După cumpăna prin care a trecut, acum îndrăgita cântăreață se simte bine și este înafara oricărui pericol. (VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN, PRIMA APARIŢIE LA UN EVENIMENT MONDEN DUPĂ CE A FOST LA UN PAS DE MOARTE. CUM ARATĂ VEDETA)

“Atunci cand ai 20 sau 30 de ani, ai impresia ca esti invincibil si nemuritor. Nu te gandesti nicio clipa ca ai putea sa mori. Prin urmare eu credeam despre mine ca sunt puternica fizic si psihic, ca nimic nu ma poate doborî, ca am o conditie fizica excelenta si ca sunt sanatoasa tun. In momentul in care m-am vazut legata de aparate la terapie intensiva (nu odata, ci de 3 ori pentru ca am fost deschisa si operata de 3 ori), imaginea pe care o aveam despre mine mi s-a daramat instant si asta m-a facut sa sufar foarte tare. Am ramas cu o temere in acest sens, cu temerea unui pericol si am realizat ca nu suntem invincibili si nemuritori”, a mai declarat artista.