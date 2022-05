Cum a reacţionat Iosif, tânărul din imagine, când a fost dus prima dată la KFC! Ţi se rupe sufletul: „Ce e ăla?”

Un bărbat, tatăl a doi copii, a făcut un gest impresionant. Acesta a luat un băiat, în vârstă de 18 ani, de pe stradă și i-a oferit un cămin. Vezi cum a reacționat Iosif, tânărul care a fost alungat dintr-un orfelinat, atunci când a văzut pentru prima dată restaurantul KFC.

Ioan Popa Baciu, tatăl a doi copii, a făcut un gest pe care nu multă lume ar fi în stare să îl îndeplinească. Acesta a oprit lângă un tânăr pe nume Iosif care se deplasa pe un drum european, pe jos. L-a luat în mașină, l-a cazat la el acasă și așa a devenit ”fratele adoptiv” al copiilor săi.

Iosif: ”Sunt din Centrul de plasament dar m-au dat afara acum un an”

Bărbatul a scris pe pagina sa de Facebook întreaga poveste care te lasă fără cuvinte. Ioan Popa Baciu a povestit că Iosif nu are pe nimeni, deoarece a fost abandonat de către părinți și apoi alungat și din orfelinatele în care fusese plasat.

”Merg în Oradea, nu știu ce o să fac, n-am pe nimeni, sunt din Centrul de plasament dar m-au dat afara acum un an, ei zic ca am 18 ani si trebuia să plec ca nu mai primește bani pentru mine, nu am familie, nu am pe nimeni, poate găsesc sa stau undeva. Am vrut altădată să mă duc o noapte sau doua unde am stat la o doamnă dar nu m-a mai primit”, a spus Iosif, tânărul de 18 ani, în timp ce Ioan Popa îl ducea cu mașina acasă la el.

Răspunsul sfâșietor pe care l-a dat Iosif atunci când a fost întrebat dacă vrea să mănânce la KFC

Marcus, băiatul lui Ioan Popa, l-a întrebat pe Iosif dacă merge și el la KFC, ca să mănânce împreună. Complet pierdut, tânărul a spus că nu știe ce este acest restaurant de tip fast-food și nici de McDonald`s nu a auzit vreodată.

”Îl întreabă Marcus zilele trecute: – Noi mergem cu tata la KFC Vineri, vii cu noi? (Marcus l ar duce peste tot, i a dat telefonul lui vechi de tot în prima seara, că e fratele lui🤣🤣).

– Ce e ala KFC? Întreabă Iosif.😭😭😭😭

– Ca McDonald’s zice Marcus, unde se mănâncă și primim jucării, săptămâna asta e Sonic.

– Nu știu ce-s alea, se uită Iosif năuc la Marcus”, a mai povestit bărbatul pe pagina sa de Facebook.

