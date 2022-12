Cum a reușit Gina Pistol să îl cucerească pe Smiley! Vedeta a apelat la un truc clasic

De mai bine de șapte ani, Gina Pistol și Smiley formează un cuplu. La început cei doi și-au ținut relația departe de ochii curioșilor, însă cu tipul au început să fie mai transparenți. Acum, Gina Pistol a dat din casă și a dezvăluit cum a reușit să îl prindă pe Smiley în mrejele sale.

Există o vorbă care spune că dragostea trece prin stomac și pare să fie cât se poate de adevărată în cazul Ginei Pistol și a lui Smiley. Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Horia Brenciu, vedeta Antena 1 a mărturisit cum a reușit să îl cucerească pe partenerul său. Iar cheia spre inima lui Smiley pare că au fost gomboții.

Mai exact, prima întâlnire între cei doi a avut ca pretext etalarea talentelor de gospodină ale Ginei Pistol. Aceasta l-a invitat pe cântăreț la ea acasă și i-a gătit gomboți. Preparatul a avut mare succes, iar Smiley s-a declarat cucerit. După această întâlnire au urmat și altele, iar povestea de dragoste a început să se lege.

„Noi vorbeam așa… ne recomandam filme, una alta, înainte să fim împreună. Îi trimiteam tot felul de meme-uri din astea funny, bancuri și-l făceam să râdă. Așa l-am agățat. Eram cu o prietenă la pensiunea părinților ei și m-a întrebat ce fac. I-am trimis o poză cu un gomboț, nu cu doi, cu unul. Vrei să-ți fac? Când mă întorc în Bucureși îți fac?

I-am făcut gomboți. A fost prima oară când am făcut gomboți, dar mi-au ieșit atât de buni. El a venit la mine, avusese puțină treabă la studio și a venit la mine. Am ascultat toate albumele lui Depeche Mode pe Youtube și mâncam gomboți. Am stat vreo 3 ore și pe urmă trebuia el să plece. Și a plecat, dar s-a mai întors după aia.”, a declarat Gina Pistol.

(CITEȘTE ȘI: CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE SMILEY NU SE CĂSĂTOREŞTE CU GINA PISTOL? ADEVĂRUL DESPRE RELAŢIA CU MAMA FETIŢEI SALE)

Smiley și Gina Pistol, o familie fericită

De șapte ani sunt împreună, iar anul trecut au devenit părinți. Smiley, Gina Pistol și micuța Josephine formează acum o familie fericită și împlinită. De când micuța a părut în viața lor, cei doi părinți se simt împliniți și îi acordă toată atenția. Se pare că fetița le seamănă amândurora și le-a adus multă lumină și bucurie în casă.

„Dacă zâmbește seamănă cu mine, însă dacă râde seamănă cu Gina. La privire tot cu mine. Noi am și călătorit mult cu ea, am fost în 4-5 țări cu ea. E un copil foarte cuminte. Ne uităm pe poze cu animale, îi povestesc, îi citesc povești, ne jucăm. Îi place să-i cânt și îmi știe toate piesele.

Cel mai emoționant moment a fost înainte să se nască, am plâns amândoi în camera ei, a fost un moment al nostru. I-am făcut o filmare pe care vrem să i-o dăm la 18 ani, chiar înainte de a merge la maternitate. Momentele mele de glorie sunt când stă cu mine, în loc să stea cu Gina, că ea este foarte atașată de maică-sa.”, declara Smiley.

(VEZI ȘI: OBICEIUL PE CARE ÎL AU GINA PISTOL ȘI SMILEY DE CÂND AU DEVENIT PĂRINȚI: „PENTRU NOI ÎNSEAMNĂ FOARTE MULT”)