Cum a reușit Lavinia Pîrva să slăbească 30 de kilograme: ”A venit de la sine”

Lavinia Pîrva a reuşit să topească kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii şi a revenit la silueta cu care l-a cucerit pe Ştefan Bănică Jr. Însă cât de greu i-a fost artistei să faca asta?

Cântăreaţa a mărturisit că a reuşit să dea jos 30 de kilograme după sarcină printr-o dietă alimentară strictă combinată cu sport.

”Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic şocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenţie de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus aşa, uşor-uşor, fără să fac eforturi prea mari”, a spus vedeta.

VEZI ȘI: CE INTERVENȚII AU FĂCUT-O PE LAVINIA PÎRVA SĂ „FENTEZE” TRECEREA ANILOR. CUM ARĂTA SOȚIA LUI ȘTEFAN BĂNICĂ JR. ÎNAINTE DE A APELA LA AJUTORUL ESTETICIANULUI

Ce a făcut Lavinia Pîrva pentru a da jos kilogramele în plus

Pe lângă mult sport, pilates, Lavinia Pîrva a adoptat şi un regim alimentar destul de stict care să o ajute să obţină rezultatele dorite. Cântăreaţa a spus şi cum arăta meniul ei într-o zi de regim. ”

Micul dejun: iaurt, fulgi de ovăz, fructe, seminţe de in, nucă şi scorţişoară. Prânzul: grătar (peşte sau un alt tip de carne) şi legume (salată sau la grătar). Mişcare: minim 35-40 de minute pe zi. Cina: un ceai (detox) şi nimic altceva oricât mi-ar fi de greu”, a spus Lavinia Pîrva.

Cum s-a schimbat viața celor doi de când a apărut pe lume micuțul Alexandru

”Este o perioadă în care s-au intensificat toate emoțiile și trăirile, o perioadă în care, deși este recomandat să stau mai liniștită, simt că pot muta munții din loc. Am capacitatea, parcă, să fac de două ori mai multe lucruri, doar suntem doi, nu?! Râd mai mult, sunt foarte distrată și, totodată, parcă am mai multă inspirație. Am o perioadă în care îmi place mai mult ca niciodată să compun, să scriu texte, dar îmi place să îmi petrec timpul și acasă citind sau căutând idei pentru camera bebelușului”, a mărturisit Lavinia Pîrva.

”Cred că momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodată momentele importante din viața mea. Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Aceastăaminune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate. Mi-am dorit, în schimb, ca acest lucru să vină atunci când eu sunt suficient de matură și responsabilă, astfel încât să-i ofer o educație și o viață bună celui mic. Nu știu dacă am ajuns acolo, dar sper să fiu o mamă bună și să-i ofer copilului meu tot ce e mai bun și mai frumos pe această lume”, a mai povestit ea.

CITEȘTE ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE LAVINIA PÎRVA A REFUZAT OFERTELE ÎN TELEVIZIUNE, ÎN ULTIMII ANI: ”EU CRED CĂ TOATE LUCRURILE ÎN VIAŢĂ APAR LA MOMENTUL POTRIVIT”