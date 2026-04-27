Cum a scris Gigi „Burger” numele lui Gabi Tamaș, azi-noapte, pe bilețelul de nominalizare pentru eliminarea de la Survivor. A vrut să fie ironic, dar…

Duminică, 26 aprilie, a avut loc primul joc de recompensă după unificarea triburilor de la Survivor 2026. La consiliul tribal, concurenții au decis primii dueliști din tribul unificat. Strategia a fost să se voteze doi concurenți puternici, iar unul dintre voturi s-a îndreptat către Gabi Tamaș.

„Al șaisprezecelea consiliu tribal de la unificarea acestui sezon și primul de la unificarea celor 2 triburi. Ați fost Războinici, ați fost Faimoși, în acest moment faceți parte dintr-un singur trib, discuții alianțe pe care le-ați avut, cu siguranță vor fi testate. Aici, în consiliul tribal, fiecare discuție va avea o importanță aparte. Doi concurenți vor merge la duel. Împreună veți vota numele primului concurent care va merge la duel, iar al doilea va fi oferit de Marian, purtător al colanului de imunitate”, a anunțat Adi Vasile.

Cum l-a numit Gigi „Burger” pe Gabi Tamaș

Gabi Tamaș a primit un singur vot din partea lui Gigi „Burger”, ex-războinicul care s-a declarat prietenul lui. Pe biletul de nominalizare, el a desenat un pahar, o sticlă cu vin, dar și un burger, alimentând astfel și mai mult zvonurile conform cărora fostul fotbalist și-ar fi făcut de cap (mai mult decât ar fi trebuit) la petrecerea de unificare a triburilor – vezi AICI imagini de la băută.

„Votez Gabi, deoarece consider că este un adversar puternic. Nici nu a mai adus puncte, este într-o perioadă dificilă și cred că cel mai bine ar fi să meargă acasă”, a spus Gigi „Burger”.

Votul acestuia (și ironiile) au fost în zadar. Deși a vrut să scape de unul dintre cei mai buni concurenți, majoritatea voturilor au mers către Lucian Popa, iar căpitanul Marian Godină și purtătorul colanului de imunitate l-a votat pe Alberto Hangan. Duelul s-a jucat până la 3, iar Alberto a fost cel care a fost învins cu 3-1.

„Toate emoțiile mă încearcă. Sunt foarte mulțumit de parcursul meu de până acum. Am fost scos afară de Ironman. Sper să câștige concursul, dacă tot m-a scos”, a spus Alberto Hangan înainte de a părăsi competiția.

Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat „îmbăTamaș”

Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026