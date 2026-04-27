Cum a scris Gigi „Burger" numele lui Gabi Tamaș, azi-noapte, pe bilețelul de nominalizare pentru eliminarea de la Survivor. A vrut să fie ironic, dar…

De: Irina Vlad 27/04/2026 | 09:14
În ediția de duminică, 26 aprilie, Gabi Tamaș a primit un singur vot din partea lui Gigi „Burger”, ex-războinicul care se dădea prieten cu el, după unificarea triburilor. Telespectatorii au crezut că nu văd bine când au citit ce scrie pe biletul de nominalizare. 

Duminică, 26 aprilie, a avut loc primul joc de recompensă după unificarea triburilor de la Survivor 2026. La consiliul tribal, concurenții au decis primii dueliști din tribul unificat. Strategia a fost să se voteze doi concurenți puternici, iar unul dintre voturi s-a îndreptat către Gabi Tamaș.

„Al șaisprezecelea consiliu tribal de la unificarea acestui sezon și primul de la unificarea celor 2 triburi. Ați fost Războinici, ați fost Faimoși, în acest moment faceți parte dintr-un singur trib, discuții alianțe pe care le-ați avut, cu siguranță vor fi testate. Aici, în consiliul tribal, fiecare discuție va avea o importanță aparte. Doi concurenți vor merge la duel. Împreună veți vota numele primului concurent care va merge la duel, iar al doilea va fi oferit de Marian, purtător al colanului de imunitate”, a anunțat Adi Vasile.

Cum l-a numit Gigi „Burger” pe Gabi Tamaș

Gabi Tamaș a primit un singur vot din partea lui Gigi „Burger”, ex-războinicul care s-a declarat prietenul lui. Pe biletul de nominalizare, el a desenat un pahar, o sticlă cu vin, dar și un burger, alimentând astfel și mai mult zvonurile conform cărora fostul fotbalist și-ar fi făcut de cap (mai mult decât ar fi trebuit) la petrecerea de unificare a triburilor – vezi AICI imagini de la băută.

„Votez Gabi, deoarece consider că este un adversar puternic. Nici nu a mai adus puncte, este într-o perioadă dificilă și cred că cel mai bine ar fi să meargă acasă”, a spus Gigi „Burger”.

Gigi burger l-a votat pe Gabi Tamaș/ sursă foto: captură video

Votul acestuia (și ironiile) au fost în zadar. Deși a vrut să scape de unul dintre cei mai buni concurenți, majoritatea voturilor au mers către Lucian Popa, iar căpitanul Marian Godină și purtătorul colanului de imunitate l-a votat pe Alberto Hangan. Duelul s-a jucat până la 3, iar Alberto a fost cel care a fost învins cu 3-1.

„Toate emoțiile mă încearcă. Sunt foarte mulțumit de parcursul meu de până acum. Am fost scos afară de Ironman. Sper să câștige concursul, dacă tot m-a scos”, a spus Alberto Hangan înainte de a părăsi competiția.

Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat „îmbăTamaș”

Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026

Iți recomandăm
O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio
Știri
O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio
Valentina din Râmnicu Vâlcea a venit la București pentru un lifting, dar a ajuns în moarte cerebrală. Dezvăluirile tulburătoare ale soțului
Știri
Valentina din Râmnicu Vâlcea a venit la București pentru un lifting, dar a ajuns în moarte cerebrală. Dezvăluirile…
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este calendarul
Gandul.ro
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este...
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de...
Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în timpul slujbei
Adevarul
Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în...
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
Digi24
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie...
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Parteneri
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea mai neagră perioadă a mea”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină și numărau monedele la cumpărături
Click.ro
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină...
Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil de câștigat, la granița Venezuelei
Digi 24
Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil...
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise...
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride ieftine în România 2026
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride ieftine în România 2026
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
go4it.ro
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
Descopera.ro
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este calendarul
Gandul.ro
PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Care este calendarul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio
O nouă despărțire în showbiz! Andreea Perju și iubitul misterios și-au spus adio
Cine este bărbatul suspectat că a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă. Are 31 ...
Cine este bărbatul suspectat că a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă. Are 31 de ani
Valentina din Râmnicu Vâlcea a venit la București pentru un lifting, dar a ajuns în moarte cerebrală. ...
Valentina din Râmnicu Vâlcea a venit la București pentru un lifting, dar a ajuns în moarte cerebrală. Dezvăluirile tulburătoare ale soțului
Motivul pentru care Igor și Diana Cuciuc nu pot exhuma trupul fiicei lor! Autoritățile îi blochează: ...
Motivul pentru care Igor și Diana Cuciuc nu pot exhuma trupul fiicei lor! Autoritățile îi blochează: „Eu vreau doar să fac dreptate”
Călin Donca, deranjat că Dorian Popa s-a căsătorit atât de repede cu Andreea: ”Nu e un exemplu ...
Călin Donca, deranjat că Dorian Popa s-a căsătorit atât de repede cu Andreea: ”Nu e un exemplu pentru tineri”
Ruxandra Luca, prima reacție după ce s-a împăcat cu tatăl copiilor săi. Ce spune despre episodul ...
Ruxandra Luca, prima reacție după ce s-a împăcat cu tatăl copiilor săi. Ce spune despre episodul din benzinărie
Vezi toate știrile