Cum a umilit-o domnul Marian pe Bianca când s-au reîntâlnit, la ultimul bonfire: „Sper că maică-ta..”

Bianca Dan l-a supărat pe Marian Grozavu în timpul emisiunii Insula Iubirii pentru că s-a apropiat foarte mult de italianul Mattia, iar între ei au existat chiar și gesturi tandre. Astfel, la ultimul bonfire, concurentul a vrut să îi arate iubitei sale cât de mult rău i-a făcut și a răbufnit. Află, în articol, cum a umilit-o acesta pe brunetă chiar în fața ispitei!

Ultimele ediții din Insula Iubirii l-au arătat pe Marian destul de tensionat. Concurentul a început să primească imagini care nu i-au picat prea bine, iar ultimele lucruri pe care le-a aflat l-au făcut să nu mai creadă în relația sa și în femeia care i-a fost alături până acum.

Ce s-a întâmplat între Marian pe Bianca, la ultimul bonfire

Sezonul 9 Insula Iubirii se apropie de final. Așadar, cuplurile trebuie să se întâlnească la ultimul bonfire pentru a discuta după cele 21 de zile petrecute separat și a stabili dacă pleacă din Thailanda împreună, singuri sau cu un alt partener.

Miercuri seara, 3 septembrie 2025, va fi difuzată marea finală Insula Iubirii 2025. În fața lui Radu Vâlcan vor apărea Bianca Dan și Marian Grozavu, unul dintre cuplurile care au venit să își testeze relația în cadrul show-ului de la Antena 1.

Deranjat de imaginile pe care le-a văzut cu iubita sa, Marian are un comportament distant, chiar dacă bruneta încearcă să se apropie de el. Mai întâi, Bianca vrea să îl îmbrățișeze, însă el îi spune un categoric „NU”.

Mai apoi, concurentul o umilește pe partenera sa cu o replică neașteptată: „Sper ca maică-ta să fie fericită când vede asta”. În tot acest timp, lângă ea, se află Mattia, ispita de care Bianca s-a apropiat. Acesta a sărit imediat în apărarea brunetei.

„Dacă te iubește maică-ta, o să fie fericită pentru tine”, a spus Mattia.

Concurentul de la Insula Iubirii a izbucnit în lacrimi

Marian Grozavu a fost profund afectat de imaginile cu iubita sa. Atunci când a văzut-o pe Bianca atât de apropiată de Mattia a izbucnit în lacrimi și a mărturisit că nu poate înțelege ce a făcut-o pe brunetă să acționeze astfel.

„Nu pot să-mi imaginez ce ar putea să o rănească atât de mult, încât să o facă să se deschidă sentimental față de o altă persoană. Dacă era singură pleca cu el, probabil e bărbatul care e pe placul ei. Imaginile sunt clare, intenția clar este. Eu nu știu ce a determinat-o pe Bianca sau ce a deranjat-o foarte mult în ceea ce am făcut eu de a putea să se deschidă sentimental, să ajungă în brațele altui bărbat. Bianca, în general, e o persoană foarte orgolioasă și geloasă. Nu acceptă. Situația în care sunt eu acum este dusă la ultimul extrem. Eu n-am fost infidel, consider că e o răzbunare în urma a ceva care probabil ea are în cap. Are filme că probabil ieșind cu Teodora de 9 ori la date, clar este ceva…”, a mai spus Marian.

