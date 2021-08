Iuliana Pepene s-a ”teleportat” la mare pe final de sezon estival, iar acolo a călcat pragul cluburilor. Le-a luat la rând: Loft, Fratelli… Și s-a simțit bine ”Bomba de energie”, așa cum au supranumit-o colegii ei de breaslă. Avea, de altfel, să-și „confirme” porecla în cele câteva zile petrecute în exclusivista stațiune Mamaia. Dar vine și ”pacea” după ”război”… Iuliana, a doua zi: e șic și împărtășește impresiile cu tovarășii, chiar pe plajă. CANCAN.RO are imaginile, în exclusivtate.

Costumaș alb cu dungi, elegant, ochelari de soare, poșetuță. Acțiunea se petrece pe plajă, iar energica Iuliana are cuvântul. Și-a dat întâlnire cu doi amici care i-au fost parteneri la ieșirea de cu o seară înainte, la Loft. Acolo unde prezentatoarea al cărei atu fizic sunt ”pepenașii” s-a distrat, nu glumă. Azi e zi de refacere, deși ea nu simte oboseala. Pe amici i-a ”pescuit” la o terasă, pe malul mării. Și a rămas, inevitabil, la două vorbe cu ei.

Iuliana Pepene a condus, de fapt, discuția. A explicat, s-a amuzat, a râs chiar larg. Cei doi s-au băgat în horă. Probabil, au vorbit despre evenimentele la care au participat împreună în cluburi, unde distracția a fost maximă. Dar Iuliana avea și alte treburi în acea zi. Așa că nu a mai lungit vorba și a ieșit, elegant, din decor. A mai aruncat o ultimă privire către plaja plină, apoi a dispărut.

Iuliana Pepene, ”ravagii” pe străzile din București

Nu cu mult timp în urmă, Iuliana Pepene întorcea privirile pe străzile din Capitală. Același costumaș îl avea pe ea, doar că alături i-au fost atunci două prietene. Martore atunci când prezentatoarea de la Observator Matinal și-a scos ”pepenașii” la înaintare. La un restaurant cu specific arăbesc și-a etalat știrista calitățile fizice, la un pahar de apă plată și un fum generos tras dintr-o țigară electronică.

A venit, atunci, momentul în care știrista a renunțat la bluziță. Priveliștea a fost de vis (Vezi AICI imagini). Cei din jur, masculi cu imaginația bogată, au avut ce privi. Bustul generos își făcuse apariția. Iar prezentatoarea TV nu a părut deloc deranjată de privirile fix acolo ațintite.

Iuliana Pepene, siluetă de invidiat. “Ăsta-i norocul meu!”

Iuliana Pepene are un trup de invidiat, de care are foarte mare grijă. Într-un interviu, a precizat că nu are nutriționist și că nici nu petrece mult timp la sala de fitness. Arată perfect doar pentru că este foarte atentă la ce mănâncă.

“Toată lumea mă întreabă dacă am nutriţionist, ori dacă merg frecvent la sală. Ei bine, nu! Muncesc mult, alerg de colo-colo, sunt o fire foarte activă şi cred că asta mă ţine în formă. Iar, când mi-e foame, mănânc sănătos, legume şi fructe culese cu mâna mea din grădina bunicilor de la Braşov sau caut în supermarket ce e mai bun, deşi nu se compară cu produsele de acasă.

Dacă stau să le citesc etichetele, plec fără să cumpăr nimic. Îmi plac legumele, crude, fierte, pe grătar, peştele cu ciuperci, ori tartarul de ton sau vită, piureul cu trufe şi nelipsitele salate. Fiecare farfurie trebuie să conţină culoare. Nu mă omor după alimente crocante, prăjite, ori fast-food. Cred că ăsta-i norocul meu”, a dezvăluit Iuliana Pepene.

