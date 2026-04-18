Cum arată acum Ilknur Pintilie. Cu ce se ocupă faimoasa corespondentă Pro TV din Constanța

Ilknur Pintilie a devenit vetarana știrilor Pro TV de la malul mării, prezentă constant în mijlocul evenimentelor, martoră și cronicar al celor mai importante întâmplări din regiunea Constanța (și nu numai). De-a lungul anilor, ea a relatat de la fața locului atât evenimente importante, povești care au adus în prim-plan oameni și situații de impact, cât și momente tensionate, situații dificile, câștigând astfel încrederea publicului din fața micilor ecrane. Printre situațiile limită pe care le-a relatat se numără una care chiar ea a fost implicată.

Cu ce se ocupă Ilknur Pintilie

Meseria de reporter pe teren nu a fost lipsită de incidente și situații neprevăzute. În anul 2011, în timpul unei transmisiuni în direct, Ilknur a fost agresată de un petrecăreț aflat pe plaja din Vama Veche, care pur și simplu a trântit-o la pământ.

Deși avea ceva ani buni de experiență în spate și mai trecuse prin momente dificile și situații limită, întâmplarea a speriat-o puternic, mai ales pentru că era însărcinată în patru luni. Primul ei gând a fost starea de sănătate a copilului din pântec, iar imediat după incident s-a îndreptat direct către spital pentru a se asigura că totul este în regulă.

“Ne pregăteam să intrăm în direct, mai aveam doar 30 de secunde. A venit un individ la noi, care se vedea că nu este băut, ci drogat, avea o privire tulbure. I-a pus mâna în gât cameramanului, l-a ameninţat, a venit apoi la mine, m-a lovit cu capul în figură”, spunea atunci Ilknur Pintilie.

Din fericire, câteva luni mai târziu, Ilknur a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, moment care a adus liniște și ușurare după sperietura trăită. Experiența și stăpânirea de sine au ajutat-o să depășească rapid momentul, iar întâmplarea a rămas una dintre cele mai intense episoade din cariera sa.

În prezent, Ilknur Pintilie își continuă activitatea ca reporter și corespondent Pro TV la Constanța, fiind implicată în relatarea celor mai importante evenimente de la malul mării. Materialele sale pot fi urmărite zilnic în cadrul știrilor Pro TV, în jurnalul de la ora 19:00, prezentat de Andreea Esca.

Andreea Esca, prima ieșire publică după ce Aris a fost căpăcit de Gabi Tamaș. Scandalul de la Survivor a afectat-o

Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!