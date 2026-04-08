Andreea Esca, prima ieșire publică după ce Aris a fost căpăcit de Gabi Tamaș. Scandalul de la Survivor a afectat-o

Andreea Esca a bifat prima apariție publică după scandalul de la Survivor. CANCAN.RO a surprins-o pe prezentatoarea TV pe străzile din cartierul în care locuiește. Vedeta Pro TV părea vizibil afectată de cele întămplate în ultimul timp, ne referim la momentul în care Aris, fiul său a fost bătut de Gabi Tamaș. Pe tot parcusrul escapadei până la magazinul din colțul străzii, Andreea Esca a stat doar cu ochii în ecranul mobilului, iar la un moment dat a și vorbit la telefon, pe semne că încerca să rezolve ceva. Haideți să vedem împreună imaginile.

În urmă cu două zile, CANCAN.RO a detonat bomba și a adus în fața dumneavoastră detalii neștiute din culisele show-ului Survivor. După ce influencerul Ceanu Zheng a fost eliminat de la Survivor în urma voturilor din partea celorlalți participanți, fiul Andreei Esca l-a acuzat pe Gabi Tamaș că ar fi încercat să influențeze aceste voturi pentru a-l elimina. Aris l-a acuzat pe Gabi de punerea la punct a unei strategii care nu se pliază pe valorile lui, iar de aici până la acuzații dure și violența nu ar mai fi fost decât un pas.

Sursele noastre au aflat că după acest schimb acid de replici lucrurile au escaladat, iar între cei doi concurenți a fost un scandal de proporții. În urma jignirilor și tensiunilor dintre ei, câștigătorul Asia Express l-a altoit pe Aris Eram, lăsându-i pe toți într-o stare de șoc.

În urma acestui incident, fiul cel mic al Andreei Esca a părăsit emisiunea. Astfel, ceea ce a început ca o dispută strategică în jurul voturilor și al totemului de imunitate, s-a transformat într-un scandal de proporții care s-a soldat cu plecarea unuia dintre concurenți. (VEZI AICI MAI MULTE)

Andreea Esca, prima apariție publică după scandalul în care a fost implicat Aris

Doar mamă să nu fii în astfel de momente, atunci când știi că fiul tău este la mii de kilometri depărtare. Prin asta a trecut Andreea Esca, dar acum Aris Eram, copilul său cel mic s-a întors din Dominicană, puțin șifonat, dar s-a întors acasă, la loc sigur.

Vizibil afectată, vedeta Pro nu poate să pună viața personală și treburile casnice pe pauză și a fost nevoită să meargă până la cel mai apropiat supermarket din cartier, mai exact la magazinul din colțul străzii. Pe tot parcursul drumului, Andreea Esca nu și-a dezlipit ochii din ecranul telefonului, părea că încearcă să rezolve o anume situație, iar apoi a fost surprinsă în timp ce purta o conversație telefonică, cine știe, poate vorbea chiar cu Aris și se asigura că totul este în regulă.

Andreea Esca a ales o ținută full black pentru a face cumpărături

Chiar dacă nu a mers la un eveniment, așa cum ne-a obișnuit, vedeta TV a avut o apariție impecabilă. Părul îl avea aranjat exact ca la pupitrul știrilor, doar că a optat să poarte o pereche de ochelari pe cap. Andreea Esca a ales să se accesorizeze cu o pereche de cercei mai mari, iar ținuta a fost all black. Prezentatoarea a optat pentru un palton negru, pantaloni largi, aceeași culoare, o geantă simplă și balerini în picioare.Un detaliu ne-a atras atenția, pe husa telefonului, Andreea Esca purta un sticker de la brand-ul de haine al fiicei sale, Alexia. Acesta este un semn clar, vedeta își susține copii la orice pas.

CITEȘTE ȘI: Aris Eram, „eliminat” după ce l-a căpăcit (la propriu) Gabi Tamaș! Scandal de proporții în culisele emisiunii Survivor!

Cum se comporta Gabi Tamaș la Asia Express, de fapt. Serghei Mizil rupe tăcerea după bătaia cu Aris de la Survivor: „Situația e mai grea”