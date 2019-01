Cum arată acum și cu ce se ocupă Raluca, fosta componentă a trupei Angels

De 10 ani, Raluca Blejușcă a dispărut din lumina reflectoarelor, iar curioșii se întrebau cum o mai duce. Ei bine, însăși Raluca a dezvăluit totul despre viața ei în cadrul unei emisiuni TV.

Raluca Blejușcă făcea furori în anii 2000 cu trupa Angels, însă a renunțat la cariera muzicală în favoarea proiectelor personale și timp de 10 ani a stat departe de lumina reflectoarelor. Acum, la cei 32 de ani ai săi, fosta componentă a trupei Angels este căsătorită cu un procuror și are cinci copii. (CITEȘTE ȘI: DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ A RALUCĂI DE LA ”ANGELS”: ”NU A FOST VORBA DE CĂLUGĂRIT, AȘA CUM S-A SPUS…”)

„Am renunţat, pentru că asta am simţit. Am revenit pentru că aşa am simţit. Nu m-am călugărit. Am principii, am valori la care ţin, dar nu m-am călugărit. Am făcut cinci copilaşi. Cel mai mare are 10 ani. Nu te stresezi ca atunci când ai doar unul. Până ajungi la al cincilea, i-a trecut febra primului copil.

Primii doi se cresc cel mai greu. Apoi nu mai eşti la fel de speriat. Pe primii patru i-am crescut doar noi, fără ajutor. Nu am mai dormit o noapte întreagă de 10 ani. M-am învăţat cu ritmul ăsta. M-am învăţat deja. Am 32 de ani. Nu le-am dat lapte praf, i-am alăptat pe toţi câte un an şi jumătate, doi ani. Simt nevoia să o alăptez pe fetiţa cea mică. deşi mama insistă să nu o mai fac. Mă trezesc noaptea din oră în oră. Nu de foame cere de mâncare, ci pentru că vrea să te aibă alături”, a mărturisit Raluca la Teo Show.

Raluca Blejușcă vrea să-și continue cariera muzicală

Acum, copiii su crescut, iar Raluca vrea să se axeze pe planul profesional. Odată cu participarea la concursul Cerbul de Aur, unde a câștigat premiul pentru Interpretare, Raluca Blejușcă, pe fostul nume Raluca Ciocârlan, s-a decis să-și relanseze cariera muzicală. (VEZI ȘI: DE CAND TRUPA ANGELS S-A DESTRAMAT, FETELE S-AU FACUT MARI SI AU AVUT COPII LA RANDUL LOR! VEZI CUM SE DESCURCA MONICA SI RALUCA SI CE STIL MUZICAL CANTA)

Artista a renunțat la stilul dance care a consacrat-o și s-a îndreptat către stilul pop cu influențe din muzica de film.

La începutul anilor 2000, trupa Angels cucerea publicul tânăr din România cu hituri precum „Aşa-s băieţii”, „Zăpăceşte-mă” şi „Toate fetiţele”. Cele două membre ale formaţiei, Raluca Ciocârlan (fostul ei nume) şi Monica Ene s-au cunoscut datorită lui Costi Ioniţă, cel care le-a şi încurajat să cânte împreună. La scurt timp, piesele fetelor ajungeau în topuri, fiind difuzate la majoritatea posturilor de radio şi chiar la unele canale TV.