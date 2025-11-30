Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani de căsnicie

Petre Roman este căsătorit de mai bine de 16 ani cu Silvia Chifiriuc și, în ciuda diferenței de vârstă, cei doi au o căsnicie fericită. Fostul premier al României își iubește familia și știe cum să o protejeze. Cei doi au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit în anul 2009, la aproape un an distanță de când s-a aflat de relația lor amoroasă. Petre Roman și Silvia Chifiriuc au împreună un băiat, Petrus.

Mioara și Petre Roman au fost căsătoriți timp de trei decenii, iar în anul 2007 aceștia au decis să se despartă. După divorț, fostul premier și-a refăcut viața alături de Silvia Chifiriuc, cei doi având împreună un băiețel. Ajuns la 78 de ani, Petre Roman are o căsnicie fericită alături de tânăra sa soție, Silvia Chifiriuc. S-a retras definitiv din politică, despre care nici nu mai vrea să audă. Prioritară este familia și a învățat încă de pe vremea bunicii sale ce trebuie să facă pentru a-și proteja casa.

Cum arată acum Silvia Chifiriuc

Petre Roman și Silvia Chifiriuc sunt împreună de mai bine de 17 ani și lucrurile decurg excelent în relația lor amoroasă. Au făcut pasul cel mare în 2009, când mulți aruncau cu zvonuri în stânga și-n dreapta referitoare la iubirea lor. Sigur că, ei n-au băgat de seamă și au mers înainte, trăindu-și dragostea. Așa a apărut pe lume băiatul lor, Petrus.

Fostul prim-ministru al României și Silvia au o căsnicie bazată pe respect și încredere, iar datorită acestor lucruri certurile nu-și au loc în povestea lor. Tatăl Oanei Roman și aleasa inimii lui au demonstrat tuturor celor care n-au crezut în mariajul lor, că nu au dreptate. Totul merge strună între cei doi și nu-și văd viața unul fără celălalt.

Soția lui Petre Roman este destul de activă în mediul online și postează destul de des fotografii și momente din viața ei. Aceasta arată într-o formă de zile mari la vârsta de 52 de ani. Deși era foarte tânără când s-a căsătorit cu fostul premier, timpul nu și-a pus aproape deloc amprenta pe chipul ei. Eleganța, stilul și felul în care se îngrijește o fac să pară la fel de tânără ca în urmă cu ani, demonstrând că frumusețea ei naturală a rămas neschimbată.

