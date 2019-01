Cum arăta Alexia Eram în urmă cu zece ani. S-a transformat total

Provocarea #10yearschallenge este în mare vogă, iar Alexia Eram a acceptat-o fără să stea pe gânduri. Așa că toată lumea a putut să vadă cum arăta Alexia Eram în urmă cu zece ani.

În urmă cu 10 ani, Alexia Eram avea doar opt anișori. Fiica Andreei Esca era o fetiță tare drăgălașă, cu un zâmbet până la urechi și emana energie pozitivă. Atunci ea începea să-și contureze anumite țeluri pe care să le îndeplinească când va fi mare. Zis și făcut. Alexia Eram s-a transformat într-o domnișoară cochetă care știe ce vrea și își urmează visele. Tânăra studiază marketing și publicitate la o facultate renumită din Anglia. (CITEȘTE ȘI: ANTONIA, ALEX VELEA, ALEXIA ERAM ȘI MARIO FRESH AU FĂCUT FRONT COMUN! CE AU FĂCUT CEI PATRU ÎN BUCĂTĂRIE)

Mario Fresh și Alexia Eram au o relație de doi ani

Chiar dacă sunt la o vârstă destul de fragedă și au doar doi ani de relație în spate, Mario Fresh a mrturisit că se simte pregătit s-o ceară de soție pe Alexia Eram, fiica Andreei Esca. Iar planul este deja făcut! Multă lume se întreabă încotro va duce relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh, după ce fiica Andreei Esca a plecat la studii în străinătate.

Iată însă că nu poate sta foarte mult departe de iubitul ei, așa că face naveta constant Londra-București. Cele mai grele par să fie despărțirile de la aeroport, a spus Mario Fresh într-un interviu în care a recunoscut că are planuri mari cu Alexia. (VEZI ȘI: ÎN CE CONDIȚII LOCUIEȘTE FIICA ANDREEI ESCA ÎN ANGLIA! ALEXIA ERAM LE-A ARĂTAT FANILOR EI CĂMINUL ÎN CARE STĂ)

”Am condus-o la aeroport. Cea mai urâtă senzație, jur. Senzația e atunci când primești un bolovan în cap. Ne-am obișnuit împreună am stat mult timp împreună. Am văzut și eu vlogul ei cu căsătoria. În fiecare zi vorbim despre tot. La ce vârsta ai vrea să ai copii, dar ne răzgândim mereu. Mai în glumă, mai în serios, avem doar doi ani împreună și suntem și tineri rău. Nu mă pun în genunchi. Când o să o cer în căsătorie o să fie altceva, nu o să știe. Am ceva în cap„, a spus Mario Fresh, la Răi Da’ Buni.