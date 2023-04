Cum arată azi Daniela din Băieți de oraș. Lorena Luchian s-a transformat total după apariția în show-ul de la Antena 1

Daniela, iubita lui „Roby Roberto”, a devenit cunoscută odată cu serialul Băieți de oraș. Lorena Luchian s-a făcut remarcată publicului larg, după ce Mihai Bendeac i-a oferit un rol important în proiectul lui. Tânăra a stârnit râsete și a adus multe zâmbete în rândul iubitorilor de comedie, atunci când făcea parte din echipa de distribuție a proiectului de la Antena 1.

Lorena Luchian are 32 de ani și este una dintre cele mai iubite actrițe de la noi. S-a făcut remarcată odată cu rolul principal din Băieți de oraș. Mihai Bendeac și-a dorit ca ea să facă parte din echipa de distribuție, devenind iubita personajului Roby Roberto. Cât timp serialul a fost dat pe post, Lorena s-a bucurat de un succes enorm în rândul telespectatorilor. Tânăra era blondă la acea vreme, pusă pe șotii și reușea să stârnească hohote de râs. După ce serialul a luat sfârșit, partenera de scenă a lui Bendeac a dispărut din lumina reflectoarelor.

Cum arată azi Daniela din Băieți de oraș

Daniela din Băieți de oraș s-a schimbat radical odată cu trecerea timpului. Nu mai este blondă, la fel ca pe vremuri, ci a revenit la culoarea de păr naturală. Fanii serialului de la Antena 1 n-o mai recunosc, de când n-au mai văzut-o pe micile ecrane. Ei bine, Lorena Luchian nu s-a retras din actorie, ci doar din lumea mondenă. Partenera de platou a lui Bendeac se bucură de multă apreciere din partea publicului din lumea teatrului. Lorena a jucat în diferite piese, precum Hai iu iu nu Hy you you, un show de Radu Afrim si Vlaicu Golcea, Revizorul, de N. V. Gogol, regia Felix Alexa, rol Afdotia Ivanovna -TNB, Chicago, regia Gelu Colceag, rol Kitty, Război, de Lars Noren, regia Radu Pocovnicu, rol Beenina, și altele.

Cât despre filme, Daniela a lui „Roby Roberto” a făcut parte din Closer to the moon, regia Nae Caranfil, rol Yogurth girl, Las Fierbinti, regia Dragos Buliga, sez. 5 ep 6, rol Crina, Fetele lui dom`profesor, regia Mihai Bratila, ep.8, rol Laura, În puii mei, regia Dan Petcan, Antena 1, sezoanele 1 si 2, 2015-2016 și multe altele.

Lorena Luchian a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, București, Facultatea de Teatru, secția Arta Actorului, prof. coord. Adrian Titieni, Masterat, Artele Spectacolului, prof. coord. Gelu Colceag, dar și Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Drept, Universitatea Dimitrie Cantemir. A obținut premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, pentru rolul Masa, din specatcolul Pescărușul, de Gelu Colceag în cadrul Galei Absolvenților, promoția 2015.