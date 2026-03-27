Cum arată cea mai îngustă casă din lume. Are doar 63 de centimetri lățime și ar putea intra în Cartea Recordurilor

O locuință neobișnuită din nordul regiunii Lima din Peru a dus la extrem ideea de spații mici. Într-un district din provincia Huaral, o construcție cu dimensiuni ieșite din comun a atras atenția localnicilor și a vizitatorilor.

Structura, considerată posibil cea mai îngustă casă din lume, este situată în districtul Aucallama. Potrivit proprietarilor, imobilul măsoară doar 63 de centimetri lățime și puțin peste 99 de centimetri lungime, dar acest lucru nu îl împiedică să ofere toate facilitățile necesare și chiar să aspire la un record Guinness, scrie La Republica.

În interior, fiecare zonă a fost proiectată la comandă. Casa include baie, bucătărie, sufragerie, dormitor, două scări, un mic hol de intrare, un birou și chiar un spațiu pentru spălătorie. Mobilierul a fost realizat special pentru a se potrivi perfect în această structură extrem de îngustă.

Responsabilul proiectului este Fabio Moreno, care este și proprietarul casei. El a explicat că ideea urmărește să transmită că fericirea nu depinde de mărimea unei locuințe, ci de ingeniozitate, organizare și dorința de a progresa cu resursele disponibile.

Construcția a fost inaugurată în cadrul unei ceremonii publice la care a participat și primarul districtului. Casa este situată în fața pieței centrale și se dorește să devină o atracție pentru turiști și curioși.

Cea mai îngustă casă din lume vrea în Cartea Recordurilor

Potrivit proprietarului, mai rămâne doar ca organizația care certifică recordurile mondiale, Guiness, să finalizeze evaluarea pentru a decide dacă locuința va fi recunoscută oficial. Între timp, casa stârnește deja interes datorită spațiului său extrem de mic și experienței inedite pe care o oferă.

Scopul proiectului este și de a transforma locuința într-o atracție turistică și să promoveze zona Aucallama, dar și să îi consolideze identitatea locală, spune proprietarul.

Astfel de construcții există și în alte părți ale lumii. De exemplu, în Mexic există o casă îngustă cu patru etaje și aproximativ 10 metri pătrați, care în prezent funcționează ca muzeu.

