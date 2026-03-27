Țara europeană care le oferă 15.000 de euro celor care vor să se mute acolo. Care sunt condițiile

Spania, una dintre cele mai căutate țări din lume atunci când vine vorba despre retragerea la pensie, oferă oportunități tentante pentru cei care caută o schimbare în viață, încurajându-i să se mute în sate mai liniștite, în unele cazuri chiar și contra cost.

Guvernul și diverse inițiative locale își propun să revitalizeze zonele rurale, care s-au golit de ani de zile pe măsură ce tinerii pleacă la orașe pentru muncă, în timp ce populația în vârstă rămâne acolo, iar unele regiuni se depopulează. În cadrul acestor programe, unii solicitanți pot primi până la aproximativ 15.000 de euro pentru a se muta, scrie gazetaexpress.com.

Una dintre cele mai discutate scheme este programul „Live in Ambroz” din regiunea Extremadura, care oferă nomazilor digitali granturi de până la 15.000 de euro pentru a locui acolo cel puțin doi ani. Zona Ambroz are cu 70-90% mai mult soare pe an în comparație cu orașe precum Londra, ceea ce se traduce prin aproximativ trei ore suplimentare de soare în fiecare zi.

Pe lângă clima favorabilă, costul vieții este, de asemenea, mai mic. Chiriile sunt relativ accesibile, cu case cu trei dormitoare disponibile pentru aproximativ 690 de euro pe lună.

„Cauți o schimbare de peisaj? Spania are o ofertă nebunească pentru tine! În 2026, Spania te va plăti să te muți într-un sat gol. Această inițiativă este concepută pentru a stimula populația rurală și a ajuta la revitalizarea orașelor care au fost lăsate în urmă”, este oferta prezentată pe o pagină de Instagram despre acest program.

Și alte țări oferă programe similare

Spania nu este singura țară care oferă astfel de stimulente. În Sardinia, autoritățile oferă până la 15.000 de euro celor care decid să locuiască în sate mici cu mai puțin de 3.000 de locuitori, cu scopul de a stopa declinul populației și de a sprijini economia locală.

Pentru cuplurile care își planifică o familie, există și beneficii suplimentare: plăți lunare pentru copiii mici, până la vârsta de cinci ani. Între timp, satul Radicondoli oferă stimulente atât chiriașilor, cât și cumpărătorilor de locuințe. Programul lor acoperă până la 50% din chirie timp de doi ani sau oferă asistență financiară pentru achiziționarea de locuințe, cu condiția ca locuitorii să rămână cel puțin 10 ani. În prezent, o parte semnificativă a locuințelor din acest sat sunt vacante.

Albinen, în Elveția, este, de asemenea, o alternativă interesantă pentru cei sub 45 de ani. Tinerii locuitori pot beneficia de până la 25.000 de franci elvețieni pentru adulți și 10.000 pentru copii, dar trebuie să locuiască acolo cel puțin 10 ani și să achiziționeze o proprietate cu o anumită valoare minimă. Înconjurat de munți uimitori și case alpine tradiționale, Albinen oferă un stil de viață liniștit, cu acces facil la orașele și stațiunile de schi din apropiere, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

