Nu e un banc! Cel mai neobișnuit record mondial, obținut de un…porc! Câți metri a mers pe skateboard

Un porc a captat atenția lumii cu o abilitate complet neobișnuită: skateboardingul. Norbert, un porc în vârstă de cinci ani și cu o greutate de aproximativ 80 de kilograme, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a parcurs 10 metri împingând un skateboard într-un timp impresionant de 11,32 secunde, stabilind astfel un record mondial pentru viteza unui porc care folosește un skateboard.

Talentul neobișnuit al lui Norbert a început să se manifeste în momentul în care skateboardul vechi al proprietarului său a fost scos din garaj, iar porcul a fost expus pentru prima dată la placa de lemn cu roți. Recompensele alimentare au jucat un rol esențial în procesul de antrenament: porcul a fost motivat să împingă skateboardul folosind arahide nesărate, brânză topită și alte gustări, ceea ce a transformat fiecare sesiune într-un exercițiu plin de energie și entuziasm. În scurt timp, Norbert a învățat să se echilibreze pe placă și să se deplaseze cu o viteză surprinzătoare pentru un animal de talia lui.

Porcul care a intrat în Cartea Recordurilor Guinness

Porcul a parcurs o distanță de 10 metri pe trotuar, iar skateboardul a fost verificat cu atenție pentru a asigura o rulare lină. După mai multe încercări de ajustare și câteva sesiuni de antrenament, Norbert a reușit să execute manevra perfect, accelerând de la start și menținând controlul pe întreaga distanță.

Recordul atins de Norbert nu doar că surprinde prin rapiditatea mișcării, dar și prin abilitatea lui de a coordona mișcarea picioarelor cu echilibrul necesar pentru a împinge și a ghida skateboardul. Această performanță demonstrează capacitatea impresionantă de adaptare și învățare a animalelor, chiar și în activități complet neconvenționale.

„Lumea știe deja de zicala «când vor zbura porcii»…ei bine, Norbert chiar zboară, doar că pe skateboard! Am strâns provizii de arahide nesărate și brânză topită pentru recompense, am verificat roțile skateboardului și am măsurat exact traseul de 10 metri. Când a venit momentul recordului, s-a descurcat de minune. A pornit dintr-un capăt al străzii, și-a sprijinit picioarele pe placă și a alunecat spre mine, care îl așteptam cu o bucată de măr.”, a spus proprietarul porcului.

