Cum arată conacul lui Nicolae Păun, liderul romilor. Cere taxe mai mici, dar trăiește pe picior mare

Nicolae Păun a intrat în atenția publică zilele acestea după ce a cerut ca romii să plătească taxe și impozite mai mici. Liderul Partida Romilor „Pro-Europa” a motivat că nivelul actual nu reflectă condițiile reale de trai din comunitățile rome. Acesta a cerut ca taxele și impozitele pentru romi să fie conforme cu condițiile de trai, ținând să precizeze că cei din comunitatea romă o duc destul de greu. Acesta susţine că taxele plătite de romi comparativ cu cele achitate de români nu reflectă condiţiile reale de trai din comunităţile de romi. Doar că, deși susține că romii trăiesc modest, el nu pare să facă parte din această categorie. CANCAN.RO a aflat unde locuiește Nicolae Păun, dar și ce se afla înainte pe terenul pe care se ridică astăzi impunătoarea sa locuință.

În timp ce cere taxe mai mici invocând lipsurile din comunitățile defavorizate, Nicolae Păun trăiește într-o proprietate care nu are nimic în comun cu imaginea precarității. Am intrat în posesia imaginilor cu locuința liderului Partida Romilor „Pro-Europa”. Vorbim despre o vilă impunătoare, construită pe un teren generos de mii de metri pătrați, într-o zonă urbană. Casa este modernă, bine întreținută, cu gard înalt, curte amenajată și toate utilitățile necesare unui trai confortabil. O proprietate care atrage privirile și care contrastează puternic cu discursul despre lipsa condițiilor de trai.

Cere taxe și impozite mici pentru romi, dar iată unde locuiește Nicolae Păun

Nicolae Păun a afirmat că taxele plătite de romi, comparativ cu cele achitate de români, nu reflectă realitatea din comunitățile rome. Însă, vorba noastră: „Fă ce zice popa, nu ce face el”. Spunem asta pentru că locuința lui Nicolae Păun nu poate fi catalogată, sub nicio formă, drept una modestă. Imaginile surprinse de CANCAN.RO sunt dovada.

Suprafața terenului este de 1950 mp, iar vila în care locuiește este impresionantă. Vila are un design modern, acoperiș închis la culoare, fațadă îngrijită și este bine izolată de exterior printr-un gard solid, care oferă intimitate totală. Curtea este generoasă, cu vegetație matură, alei și spații verzi, iar amplasarea într-o zonă urbană cu acces facil la toate utilitățile transformă locuința într-un adevărat refugiu de lux, departe de realitățile invocate în discursurile publice ale lui Nicolae Păun. În plus, se vede că locuința a fost recent construită, căci elementele cheie precum acoperișul, zidurile sau poarta sunt moderne.

Ce se afla anterior pe terenul de 2.000 mp

Puțini știu însă că în urmă cu 17 ani, lucrurile arătau complet diferit pe terenul respectiv. În 2009, în locul vilei impunătoare se afla o bază sportivă. În 2009, după un lung proces cu statul, prorietarii au câștigat în cele din urmă parcela cu o suprafață de 1950 mp, pe care se află un teren de tenis din cele cinci ale bazei și, cel mai important, clădirea cu vestiarele și centrala termică. Nicolae Păun le permisese foștilor administratori să-și desfășoare activitatea pe terenul său, fără să perceapă vreo chirie. Doar că, ulterior a dărâmat vestiarul aflat pe terenul lui și a început construcția casei pe care ați văzut-o în imagini.

