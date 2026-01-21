Acasă » Exclusiv » Cum arată conacul lui Nicolae Păun, liderul romilor. Cere taxe mai mici, dar trăiește pe picior mare

Cum arată conacul lui Nicolae Păun, liderul romilor. Cere taxe mai mici, dar trăiește pe picior mare

De: Delina Filip 21/01/2026 | 20:06
Cum arată conacul lui Nicolae Păun, liderul romilor. Cere taxe mai mici, dar trăiește pe picior mare
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Nicolae Păun a intrat în atenția publică zilele acestea după ce a cerut ca romii să plătească taxe și impozite mai mici. Liderul Partida Romilor „Pro-Europa” a motivat că nivelul actual nu reflectă condițiile reale de trai din comunitățile rome. Acesta a cerut ca taxele și impozitele pentru romi să fie conforme cu condițiile de trai, ținând să precizeze că cei din comunitatea romă o duc destul de greu. Acesta susţine că taxele plătite de romi comparativ cu cele achitate de români nu reflectă condiţiile reale de trai din comunităţile de romi. Doar că, deși susține că romii trăiesc modest, el nu pare să facă parte din această categorie. CANCAN.RO a aflat unde locuiește Nicolae Păun, dar și ce se afla înainte pe terenul pe care se ridică astăzi impunătoarea sa locuință.

În timp ce cere taxe mai mici invocând lipsurile din comunitățile defavorizate, Nicolae Păun trăiește într-o proprietate care nu are nimic în comun cu imaginea precarității. Am intrat în posesia imaginilor cu locuința liderului Partida Romilor „Pro-Europa”. Vorbim despre o vilă impunătoare, construită pe un teren generos de mii de metri pătrați, într-o zonă urbană. Casa este modernă, bine întreținută, cu gard înalt, curte amenajată și toate utilitățile necesare unui trai confortabil. O proprietate care atrage privirile și care contrastează puternic cu discursul despre lipsa condițiilor de trai.

Cere taxe și impozite mici pentru romi, dar iată unde locuiește Nicolae Păun

Nicolae Păun a afirmat că taxele plătite de romi, comparativ cu cele achitate de români, nu reflectă realitatea din comunitățile rome. Însă, vorba noastră: „Fă ce zice popa, nu ce face el”. Spunem asta pentru că locuința lui Nicolae Păun nu poate fi catalogată, sub nicio formă, drept una modestă. Imaginile surprinse de CANCAN.RO sunt dovada.

Casa în care locuiește Nicolae Păun
Casa în care locuiește Nicolae Păun

Suprafața terenului este de 1950 mp, iar vila în care locuiește este impresionantă. Vila are un design modern, acoperiș închis la culoare, fațadă îngrijită și este bine izolată de exterior printr-un gard solid, care oferă intimitate totală. Curtea este generoasă, cu vegetație matură, alei și spații verzi, iar amplasarea într-o zonă urbană cu acces facil la toate utilitățile transformă locuința într-un adevărat refugiu de lux, departe de realitățile invocate în discursurile publice ale lui Nicolae Păun. În plus, se vede că locuința a fost recent construită, căci elementele cheie precum acoperișul, zidurile sau poarta sunt moderne.

Vila este impresionantă și terenul are o suprafață de 2000 mp
Vila este impresionantă și terenul are o suprafață de 2000 mp

Ce se afla anterior pe terenul de 2.000 mp

Puțini știu însă că în urmă cu 17 ani, lucrurile arătau complet diferit pe terenul respectiv. În 2009, în locul vilei impunătoare se afla o bază sportivă. În 2009, după un lung proces cu statul, prorietarii au câștigat în cele din urmă parcela cu o suprafață de 1950 mp, pe care se află un teren de tenis din cele cinci ale bazei și, cel mai important, clădirea cu vestiarele și centrala termică.  Nicolae Păun le permisese foștilor administratori să-și desfășoare activitatea pe terenul său, fără să perceapă vreo chirie. Doar că, ulterior a dărâmat vestiarul aflat pe terenul lui și a început construcția casei pe care ați văzut-o în imagini.

Cum arăta înainte baza sportivă care a fost dărâmată
Așa arăta baza sportivă care a fost dărâmată

CITEȘTE ȘI: Nicolae Păun, reţinut de DNA. Află de ce este acuzat deputatul

ACCESEAZĂ ȘI: ULTIMA ORĂ! Deputatul Nicolae Păun a primit mandat de arestare pentru 29 de zile!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Bostănică îl pune la zid pe Abush și vine cu noi dezvăluiri: “Ne facem griji”
Exclusiv
Andreea Bostănică îl pune la zid pe Abush și vine cu noi dezvăluiri: “Ne facem griji”
Tatăl celebrei prezentatoare, răpus de o boală pe care a ținut-o ascunsă. Drama care i-a dat viața peste cap!
Exclusiv
Tatăl celebrei prezentatoare, răpus de o boală pe care a ținut-o ascunsă. Drama care i-a dat viața peste…
Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut
Mediafax
Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Gandul.ro
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la...
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Fina lui Șumudică a „rupt” cu decolteul accentuat
Prosport.ro
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a...
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Un fost însoțitor de bord s-a dat drept pilot și a primit sute de zboruri gratuite
Mediafax
Un fost însoțitor de bord s-a dat drept pilot și a primit sute...
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
Promotor.ro
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Gandul.ro
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
ANAF nu se poate atinge de aceste conturi. Veniturile exceptate de la poprire
ANAF nu se poate atinge de aceste conturi. Veniturile exceptate de la poprire
Codin Maticiuc a recunoscut de ce a rupt prietenia cu Mario Iorgulescu: „Le vedeam noi, cei din jurul ...
Codin Maticiuc a recunoscut de ce a rupt prietenia cu Mario Iorgulescu: „Le vedeam noi, cei din jurul lui, și ne deranjau foarte mult”
Programul Rabla 2026. Ce se întâmplă cu fondurile de anul acesta
Programul Rabla 2026. Ce se întâmplă cu fondurile de anul acesta
Andreea Bostănică îl pune la zid pe Abush și vine cu noi dezvăluiri: “Ne facem griji”
Andreea Bostănică îl pune la zid pe Abush și vine cu noi dezvăluiri: “Ne facem griji”
BANC | „Trebuie doar să știi cum mă cheamă”
BANC | „Trebuie doar să știi cum mă cheamă”
Fostă vedetă TV, moartă în urma unui accident rutier. Maybach-ul ei s-a rupt în bucăţi şi a luat foc
Fostă vedetă TV, moartă în urma unui accident rutier. Maybach-ul ei s-a rupt în bucăţi şi a luat foc
Vezi toate știrile
×